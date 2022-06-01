Про нього розповів в інтерв'ю мешканець Гостомеля Дмитро Пустовіт. Чоловік додав, що його помешкання стало справжнім укриттям для кадирівців, які перебували у місті.

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У будинку був трупний запах і обвуглені стіни

Чоловік розповів, що повернутися до Гостомеля йому дозволили через півтора місяця після звільнення від російських окупантів. Упродовж цього часу в місті проводили розмінування.

Дмитро Пустовіт зізнається, що побачене у місті його вразило. Поруйнованими були всі будівлі, розташовані поруч з його оселею. А крамниці, в яких він скуповувався разом зі своєю дружиною, узагалі були стертими з лиця землі.

Але найгірше його чекало у квартирі. Хоч ззовні і була величезна діра: від першого і аж до п'ятого поверху, частина помешкання вціліла. І коли вони разом із дружиною увійшли до свого будинку, то не впізнали його. Стіни були обвугленими та чорними, а у під'їзді витав трупний запах. Двері як їхньої кватири, так і сусідських були відчиненими.

На жаль, їхня оселя зазнала чималих руйнувань. Пройти до кімнат було просто неможливо. А все тому, що вони були засипані уламками.

"Збирались робити ремонт у квартирі, завезли купу матеріалів, інструментів, техніки… Нічого не вціліло", – додав він.



Таким залишився будинок Дмитра Пустовіта після російської окупації Гостомеля / Фото "Вечірній Київ"

До кухні дістатися подружжю не вдалося. Тож на неї вони глянули з вулиці. Виявили, що на підвіконні лежить кілька мішків, наповнених піском. Як зазначає сам Дмитро, швидше за все, там кадирівці організували собі укриття.

Труп одного з них, здається, досі лежить на моїй кухні,

– сказав він.

Чоловік додав, що будинок, в якому вони з дружиною мешкали, знесуть. Мовляв, він зараз перебуває в аварійному стані та не підлягає ремонту. Натомість влада пообіцяла побудувати нове помешкання та надати в ньому квартиру всім, хто втратив житло.

Зауважимо, що напередодні до України прибула пані посол США Бріджит Брінк. Під час свого візиту вона заїхала до поруйнованого російськими загарбниками Гостомеля.

Вона на власні очі побачила аеродром в Гостомелі, де окупанти практично повністю знищили найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія".

Пані посол зауважила, що відвідала аеродром не просто так. Вона побачила місце, де ворогові протистояли українські воїни та здобули перемогу в одній з перших битв у цій війні. Тепер же її думки з Донбасом. Адже саме там, підкреслює Брінк, точиться вирішальна битва.

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