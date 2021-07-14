Трускавец официально признали курортом: что это значит для горожан и туристов

Трускавец объявили курортной территорией государственного значения. Такое решение Львовского облсовета позволит эффективнее решать вопросы общины и получать дополнительное финансирование из госфондов.

За объявление природной территории Трускавца курортной территорией госзначения проголосовали большинство депутатов ЛОС. Эту инициативу предложили представители управления туризма и курортов Львовской ОГА еще в апреле.

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Трускавец стал курортом государственного значения

Во время заседания сессии ЛОС 13 апреля депутаты большинством голосов проголосовали за объявление Трускавца курортной территорией государственного значения. С такой инициативой в апреле 2021 года в облсовет обратились представители Управления туризма и курортов ЛОГА, которым исполком Трускавецкого горсовета предоставил соответствующие документы.

Перед вынесением на голосование представители нескольких постоянных депутатских комиссий рассмотрели и поддержали это предложение. По мнению народных избранников, такое решение позволит более эффективно решать экономические и социальные вопросы общества, получать дополнительное финансирование из госфондов и усилит охрану природных ресурсов и санитарную безопасность территории.

По словам главы депутатской комиссии по вопросам историко-культурного наследия и туризма ЛОС Ивана Щурко, новый статус Трускавца будет способствовать развитию инфраструктуры и повысит инвестиционную привлекательность города и прилегающих территорий.

А для туристов предоставленный государством статус станет гарантией качества услуг и дополнительным аргументом при выборе места отдыха,

– добавил Щурко.