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      Трускавец-2: нардеп анонсировал новую школу депутата для "слуг народа"

      28 Читати новину українською
      Обучение "слуг народа" в Трускавце летом 2019 года / censor.net.ua

      Для народных депутатов парламентской фракции "Слуги народа" организуют еще одну школу депутата. Вероятно, учения пройдут в конце января 2020 года.

      О том, что для "слуг народа" планируют провести повторное обучение сообщил первый заместитель фракции Александр Корниенко в интервью Радио НВ.

      К теме: Сколько стоило обучение депутатов "Слуги народа" в Трускавце

      Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером,
      – сказал он.

      По его словам, партия уже имеет несколько партнеров, которые помогут с организацией.
      С точной датой еще не определились, и пройдут обучение между сессиями, вероятно, в конце января.

      Что известно о предварительном обучении "слуг народа"

      • Летом 2019 года, перед началом работы в Верховной Раде, нардепы прошли недельный тренинг в комплексе Rixos, что в Трускавце.
      • Народные избранники получали "базовый уровень знаний, необходимый для успешной реализации полномочий".
      • Курс для нардепов был разделен на 3 программы: основную, факультативную и вечернюю.
      • Стоимость такого обучения "слуг народа" составляла примерно 10 миллионов гривен.
      Все это выдумка, – родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о критическом состоянии
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа
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