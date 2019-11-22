Трускавец-2: нардеп анонсировал новую школу депутата для "слуг народа"
Для народных депутатов парламентской фракции "Слуги народа" организуют еще одну школу депутата. Вероятно, учения пройдут в конце января 2020 года.
О том, что для "слуг народа" планируют провести повторное обучение сообщил первый заместитель фракции Александр Корниенко в интервью Радио НВ.
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Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером,
– сказал он.
По его словам, партия уже имеет несколько партнеров, которые помогут с организацией.
С точной датой еще не определились, и пройдут обучение между сессиями, вероятно, в конце января.
Что известно о предварительном обучении "слуг народа"
- Летом 2019 года, перед началом работы в Верховной Раде, нардепы прошли недельный тренинг в комплексе Rixos, что в Трускавце.
- Народные избранники получали "базовый уровень знаний, необходимый для успешной реализации полномочий".
- Курс для нардепов был разделен на 3 программы: основную, факультативную и вечернюю.
- Стоимость такого обучения "слуг народа" составляла примерно 10 миллионов гривен.