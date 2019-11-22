Трускавец-2: нардеп анонсировал новую школу депутата для "слуг народа"

Для народных депутатов парламентской фракции "Слуги народа" организуют еще одну школу депутата. Вероятно, учения пройдут в конце января 2020 года.

О том, что для "слуг народа" планируют провести повторное обучение сообщил первый заместитель фракции Александр Корниенко в интервью Радио НВ.

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Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером,

– сказал он.

По его словам, партия уже имеет несколько партнеров, которые помогут с организацией.

С точной датой еще не определились, и пройдут обучение между сессиями, вероятно, в конце января.

Что известно о предварительном обучении "слуг народа"