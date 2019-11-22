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      Трускавець-2: нардеп анонсував нову школу депутата для "слуг народу"

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      Навчання "слуг народу" у Трускавці влітку 2019 року / censor.net.ua

      Для народних депутатів парламентської фракції "Слуги народу" організують ще одну школу депутата. Ймовірно, навчання пройдуть наприкінці січня 2020 року.

      Про те, що для "слуг народу" планують провести повторне навчання повідомив перший заступник фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо НВ.

      До теми: Скільки коштувало навчання депутатів "Слуги народу" у Трускавці

      Одна з тем тренінгу буде присвячена цифровій грамотності на тлі скандалу з листуванням нардепів від "Слуги народу" з пранкером Джокером,
      – сказав він.

      За його словами, партія вже має кілька партнерів, які допоможуть з організацією.
      З точною датою ще не визначилися, та навчання пройдуть між сесіями, ймовірно, наприкінці січня.

      Що відомо про попереднє навчання "слуг народу"

      • Влітку 2019 року, перед початком роботи у Верховній Раді, нардепи пройшли тижневий тренінг у відпочинковому комплексі Rixos, що у Трускавці.
      • Народні обранці отримували "базовий рівень знань, необхідний для успішної реалізації повноважень".
      • Курс для нардепів був поділений на 3 програми: основну, факультативну і вечірню.
      • Вартість такого навчання "слуг народу" становила приблизно 10 мільйонів гривень.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики
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