Трускавець-2: нардеп анонсував нову школу депутата для "слуг народу"

Для народних депутатів парламентської фракції "Слуги народу" організують ще одну школу депутата. Ймовірно, навчання пройдуть наприкінці січня 2020 року.

Про те, що для "слуг народу" планують провести повторне навчання повідомив перший заступник фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо НВ.

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Одна з тем тренінгу буде присвячена цифровій грамотності на тлі скандалу з листуванням нардепів від "Слуги народу" з пранкером Джокером,

– сказав він.

За його словами, партія вже має кілька партнерів, які допоможуть з організацією.

З точною датою ще не визначилися, та навчання пройдуть між сесіями, ймовірно, наприкінці січня.

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