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      Трусливые и непрофессиональные суды помогают Порошенко фальсифицировать выборы,– Сергей Власенко

      13 Читати новину українською
      Сергей Власенко
      Сергей Власенко / ba.org.ua

      Решение шестого апелляционного админсуда об отклонении иска Юлии Тимошенко об использовании кандидатом в президенты Порошенко своей должности для незаконной агитации является отражением судебной реформы имени Петра Порошенко.

      Об этом заявил представитель истца, народный депутат Сергей Власенко по итогам судебного заседания, которое состоялось 20 февраля в Киеве, говорится на сайте партии "Батькивщина".

      Как известно, Юлия Тимошенко оспорила в суде незаконную агитацию со стороны действующего президента: 9 февраля во время форума "Открытый диалог" во Дворце спорта Петр Порошенко как кандидат в президенты произносил свою предвыборную программу, его безвозмездно транслировали три телевизионные каналы – "112", "5 канал" и Прямой. На сайте главы государства это событие позиционировалось как мероприятие с участием главы государства, а не кандидата в президенты.

      "Во время рассмотрения дела и в судебном решении суд признал все обстоятельства, на которые ссылалась истец Юлия Тимошенко, но в конце суд побоялся сказать, что это нарушение закона. Вот таких трусливые, непрофессиональные суды создал Петр Порошенко, чтобы покрывать свои фальсификации на выборах", – пояснил Сергей Власенко.

      Он также отметил, что судьи были привлечены к информационной спецоперации: "Суд не оглашал решение до тех пор, пока не приехали журналисты телеканала "Прямой", который является личным телеканалом Петра Порошенко и использует все методы "Раша тудей" в Украине".

      Как только появились журналисты "Прямого", сразу же вышли судьи из совещательной комнаты и огласили свое решение, рассказал Власенко.

      "Все это свидетельствует о том, что телевизионщиков предупредили, решение было заранее известно, спрогнозировано, несмотря на очевидное нарушение избирательного законодательства кандидата в Президенты Петра Порошенко", – убежден представитель истца.

      По словам Сергея Власенко, команда Юлии Тимошенко будет подавать апелляцию на решение суда в течение 2 дней, как это предусмотрено законом, хотя и понимает, что "надежды на то, что сформированный Порошенко Верховный суд Украины станет на сторону закона, являются мизерными".

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко ВО Батьківщина Сергей Власенко
      Источник: 24 Канал
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