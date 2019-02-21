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      Боягузливі і непрофесійні суди допомагають Порошенку фальсифікувати вибори, – Сергій Власенко

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      Сергій Власенко
      Сергій Власенко / ba.org.ua

      Рішення шостого апеляційного адмінсуду про відхилення позову Юлії Тимошенко про використання кандидатом у президенти Порошенком своєї посади для незаконної агітації є віддзеркаленням судової реформи імені Петра Порошенка.

      Про це заявив представник позивача, народний депутат Сергій Власенко за підсумками судового засідання, яке відбулося 20 лютого у Києві, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      Як відомо, Юлія Тимошенко оскаржила в суді незаконну агітацію з боку чинного президента: 9 лютого під час форуму "Відкритий діалог" в Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його безоплатно транслювали три телевізійні канали – "112", "5 канал" та Прямий. На сайті глави держави ця подія позиціонувалася як захід за участю глави держави, а не кандидата в президенти.

      "Під час розгляду справи і в судовому рішенні суд визнав всі обставини, на які посилалася позивач Юлія Тимошенко, але наприкінці суд побоявся сказати, що це порушення закону. От таких боягузливі, непрофесійні суди створив Петро Порошенко, щоб покривати свої фальсифікації на виборах", – пояснив Сергій Власенко.

      Він також наголосив на тому, що судді були залучені до інформаційної спецоперації: "Суд не оголошував рішення до тих пір, поки не приїхали журналісти телеканалу "Прямий", який є особистим телеканалом Петра Порошенка і використовує всі методи "Раша тудей" в Україні".

      Як тільки з’явилися журналісти "Прямого", одразу ж вийшли судді з нарадчої кімнати і оголосили своє рішення, розповів Власенко.

      "Усе це свідчить про те, що телевізійників попередили, рішення було заздалегідь відоме, спрогнозоване, не зважаючи на очевидне порушення виборчого законодавства кандидата в Президенти Петра Порошенка", – переконаний представник позивача.

      За словами Сергія Власенка, команда Юлії Тимошенко буде подавати апеляцію на рішення суду упродовж 2 днів, як це передбачено законом, хоча й розуміє, що "сподівання на те, що сформований Порошенком Верховний суд України стане на сторону закону, є мізерними".

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      Теги: Новини політики Сергій Власенко ВО Батьківщина Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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