Быт русских захватчиков давно стал яркой характеристикой решистого портрета. Они не имеют ничего человеческого не только в отношении мирных украинцев, но и самих себя.

Храбрые украинские воины активно избивают российских кафиров и освобождают от них украинские города. Ежедневно украинский флаг возвращается в украинские города и села, которые находились под оккупацией.

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Ужасный быт русских оккупантов

Герои ВСУ освободили от рашистов село Кутузовку в Харьковской области. Населенный пункт начинает возвращаться в нормальную жизнь после оккупации.

Россияне во время своего пребывания жили в помещении сельского совета. Последствия их пребывания здесь вызывают удивление и непонимание, ведь трудно представить, чтобы люди в 21 веке позволяли себе так жить.

То, во что россияне превратили свое временное жилье, трудно назвать хлевом – это обидит любого украинского хозяина и его животных. Сплошная кутерьма, грязь, еда рядом с трусами, антисанитария – это единственное, что россияне могут принести в цивилизованный мир. Трудно ожидать человечности от тех, у кого нет ни капли достоинства и уважения даже к самому себе.

Как россияне жили в Кутузовке: фоторепортаж Екатерины Гаценко для 24 канала

Война России против Украины: последние новости

В Мелитополе продолжает свою успешную деятельность партизанское движение. Героям удалось провести спецоперацию, в результате которой российские кафиры остались без поставки боеприпасов и огнестрельного оружия.

Боевой дух русских кафиров падает с каждым днем. Добровольцы, поехавшие воевать против Украины, теперь думают только о том, как вернуться домой живыми и невредимыми. Наемники осознали, что безнаказанно мародеритов не получится, а Россия не собирается им платить обещанные высокие зарплаты.

Россияне продолжают незаконно вывозить украинцев в депрессивные регионы своей страны. Таким образом, враг хочет улучшить демографическую ситуацию в своем захолустье и наказать украинцев за любовь к свободе. Также стало известно, что решисты вывезли в Россию более 230 тысяч наших детей.

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