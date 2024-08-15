Предварительно, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности, а четыре члена экипажа успели катапультироваться. Инцидент подтвердили в минобороны России.
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Минус "тушка"
В сети появились кадры падения бомбардировщика, которые сделали местные жители. На них видно, что самолет вспыхнул еще в воздухе. Большой огненной кометой он неспешно приземляется и взрывается. Россияне также сняли на камеру пожар, который возник на месте падения "тушки".
Ту-22м3 падает в Иркутской области: смотрите видео
Пожар с места падения бомбардировщика: смотрите видео
Падение самолета с другого ракурса: смотрите видео
Напомним, что в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре военных аэродрома в России: "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".