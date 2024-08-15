Владимир Зеленский сообщил, что ожидается усиление правовых позиций нашего государства. Прежде всего оборонный законодательный пакет для Украины.

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За что скоро будет голосовать Верховная Рада

Президент подчеркнул, что новые правовые решения помогут украинским воинам, украинскому обществу и нашим государственным институтам.

В частности он призвал Верховную Раду проголосовать за:

Гарантии для воинов, которые участвуют в Курской операции или будут участвовать в других операциях на территории государства-агрессора. Все выплаты и преференции, которые предусмотрены для передовой, должны быть закреплены на законодательном уровне и для таких операций.

Упрощение выдачи гражданства украинским легионерам из других стран, а также их родным.

Урегулирование вопроса трофейного оружия, которое наши воины получают в боях.

Также президент призвал зафиксировать на законодательном уровне наказание для лиц, которые оправдывают российскую агрессию и предали страну. Речь идет о лишении любых званий и наград.

Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что на повестке дня скоро будет второе чтение о запрете московской церкви (#8371), о лишении государственных наград предателей (пакет из двух законов: #11410 – 11411), о гражданстве для тех кто защищает сейчас Украину (#11469/9585) и по трофейному оружию (#9538).

Также нардеп подтвердил, что ожидается голосование за правки или новые законопроекты для тех, кто сейчас на Курщине.