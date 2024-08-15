Володимир Зеленський повідомив, що очікується посилення правових позицій нашої держави. Насамперед оборонний законодавчий пакет для України.

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За що скоро голосуватиме Верховна Рада

Президент наголосив, що нові правові рішення допоможуть українським воїнам, українському суспільству і нашим державним інституціям.

Зокрема він закликав Верховну Раду проголосувати за:

Гарантії для воїнів, які беруть участь у Курській операції або братимуть участь в інших операціях на території держави-агресора. Усі виплати та преференції, які передбачені для передової, повинні бути закріплені на законодавчому рівні і для таких операцій.

Спрощення видачі громадянства українським легіонерам з інших країн, а також їхнім рідним.

Врегулювання питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях.

Також президент закликав зафіксувати на законодавчому рівні покарання для осіб, які виправдовують російську агресію і зрадили країну. Мовиться про позбавлення будь-яких звань і нагород.

Нардеп Ярослав Железняк уточнив, що на порядку денному скоро буде друге читання про заборону московської церкви (#8371), про позбавлення державних нагород зрадників (пакет з двох законів: #11410 – 11411), про громадянство для тих хто захищає зараз Україну (#11469/ 9585) та по трофейній зброї (#9538).

Також нардеп підтвердив, що очікується голосування за правки або нові законопроєкти для тих, хто зараз на Курщині.