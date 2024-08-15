Він зазначив, що важливі законодавчі рішення потрібно впроваджувати оперативно. Про це пише 24 Канал.

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Звернення Володимира Зеленського за 15 серпня

Президент провів Ставку щодо ситуації на фронті та обмін полонених

Володимир Зеленський провів Ставку. На ній доповідав головком Сирський щодо ситуації на фронті та основні напрямки захисту: Торецьк, Покровський та інші. Найбільше ворог штурмує саме там.

Пріоритетне постачання – саме туди. Всього, що зараз необхідно. Окремо Головком доповів щодо операції в Курській області. Є нове просування. Є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджі від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура,

– сказав президент.

Загалом, за словами президента, звільнені уже більш ніж 80 населених пунктів.

Також під час Ставки була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Зеленський повідомив, що було багато делікатних деталей щодо формування списків і роботи з партнерами.

Я доручив ГУР, МВС, СБУ, ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. А також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне. Все буде представлено на брифінгу,

– сказав Зеленський.



