Разваливается даже стратегическая: поломка Ту-22М3 говорит о катастрофе с российской авиацией

Срочная посадка российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в гражданском аэропорту "Пулково" никак не была связана с плохими метеорологическими условиями или чьими-то телефонными шутками.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, срочную посадку самолета, входящего в российскую ядерную триаду, в Санкт-Петербурге требовал экипаж борта из-за неисправности гидравлической системы. Поскольку Ту-22М3 выполнял тренировочный полет с готовыми к запуску ракетами Х-22, внештатная ситуация могла привести к гибели тысяч россиян.

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Впрочем, никто из руководства аэропорта и представителей местных властей не решился адекватно отреагировать на опасность. Военные скрыли от них информацию о произошедшем для того, чтобы "не создавать паники".

Что известно об аварийной посадке Ту-22М3 в Санкт-Петербурге

Вечером 5 марта 2023 года в гражданский аэропорт Пулково залетал плохо управляемый самолет стратегической авиации с ракетами общей массой взрывчатки почти в 2 тонны в тротиловом эквиваленте.

И хотя руководство главной воздушной гавани Санкт-Петербурга не было проинформировано о наличии на борту вооружения, оно все равно отреагировало совсем не так, как должно было.

Никто из сотрудников аэропорта не сообщал многочисленным пассажирам о возможной опасности и не сделал ничего, чтобы уберечь им жизнь в случае чего.

Расписание полетов почти не претерпело изменений, что свидетельствует о надежде чиновников на авось и намерении скрыть если не сам факт инцидента, то хотя бы его серьезность.

Сам самолет выполнял тренировочный полет и шел курсом в сторону Украины с аэродрома "Оленья", но над Ладожским озером экипаж заметил неисправности в гидравлической системе, о чем сразу сообщил своему руководству.

Поскольку дотянуть до места своего базирования борт не мог, россияне приняли решение сажать его в Пулково – единственном ближайшем аэропорту, где взлетно-посадочная полоса могла бы позволить "стратегу" приземлиться.



Ту-22М3 сломался, не пролетев даже 1 тысячи километров / Скриншот из Google Maps

Если приземление борта пошло не по плану, детонация Ту-22М3 вместе с ракетами могла бы стереть половину гражданского аэропорта с лица земли. Х-22 предназначена для атаки авианосных групп и способна разрушить целую многоэтажку, а самолет не только нес их две, но и имел более 30 тонн горючего.



Ту-22М3 в аэропорту Пулково с ракетами на борту / Фото российских пропагандистов

Спасать людей никто и не собирался

Понятно, что российское военное и политическое руководство было сразу проинформировано об инциденте, но отреагировало на него как всегда: никому не сообщать лишние подробности, рассказывать как о штатной ситуации. О спасении людей вообще никто не думал.

Впрочем, пока пропагандисты ждали темников от Кремля, им пришлось срочно придумывать всевозможные небылицы. Сначала представители аэропорта рассказывали своим недожурналистам басни о том, что борт посадили из-за плохих метеоусловий. Впоследствии появилась совершенно идиотская версия о том, что "борт был захвачен телефонными террористами из Украины".



Российские СМИ и спецслужбы не знали, как объяснить аварийную посадку стратегического самолета / Скриншот с российских пропагандистских сайтов

Понятно, что такое объяснение не удовлетворило руководителей его авторов, потому что таким образом они фактически признали, что одним телефонным звонком можно заставить террористов из ВКС усомниться в безопасности стратегических бортов. Так что об этой версии все быстро забыли.

Никаких официальных комментариев по поводу инцидента никто из российских чиновников не предоставил, однако уже после того, как самолет починили, в псевдоСМИ объяснили, мол, он просто садился на дозаправку. Такова обычная ситуация, когда на штатном аэродроме не способны заправить российский бомбардировщик-ракетоноситель до полного бака. Бывает.

Масштабная катастрофа – вопрос времени

Тот факт, что в одном из важнейших самолетов России может при полете произойти аварийная ситуация, свидетельствует о том, насколько все плохо в авиации у оккупантов. Падение истребителя Су-34 в Ейске, регулярные инциденты с "жестокой посадкой" вертолетов, менее известные аварии российских ВКС и проблемы со стратегическими самолетами напрямую связаны с тем, что Россия не способна обслуживать свои борта.

Заводы России не могут производить нужное количество запчастей, а немалое количество деталей вообще производили за границей, поэтому заменить их пока нечем. К тому же захватчикам не хватает даже банальных расходников типа качественных смазочных масел.

Еще и из-за необходимости рассредоточения по разным аэродромам подальше от Украины самолетам стратегической авиации приходится преодолевать лишние тысячи километров, что выбивает их ресурс с бешеной скоростью. Так что нечему удивляться, что ВКС России несут прямую угрозу своему населению, ведь каждый 10-й вылет самолетов сопровождается аварийными ситуациями, а в таком случае падение бортов на головы россиянам является лишь вопросом времени.