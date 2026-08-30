Авиаэксперт предположил, сколько самолетов Ту-95МС осталось у россиян

На днях спецназовцы СБУ поразили стратегический бомбардировщик Ту-95МС на авиабазе "Энгельс". Именно с помощью этих самолетов враг проводит атаки по Украине крылатыми ракетами Х-101.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап. Известно, что стратегические бомбардировщики Ту-95 разрабатывались еще в 1950-х годах. А большинство этих самолетов, которые сейчас использует Россия, были сконструированы еще в 1970–1980-х годах.

Сколько в России осталось самолетов Ту-95МС?

Как отметил Криволап, буквально месяц назад россияне переместили свои стратегические бомбардировщики на авиабазу "Украинка", расположенную на Дальнем Востоке. Соответственно, на "Энгельсе" остались самолеты, которые не смогли взлететь. Их часто разбирают на запчасти.

Но это мог быть и вполне исправный самолет. Ведь противник использует вот "Энгельс" и "Оленья" в качестве "баз переброски".

Таких самолетов там должно быть достаточно. По состоянию на 2021 год в России было около 60 таких самолетов. Когда занялись учетным, то оказалось, что у них всего 47 Ту-95МС. После операции "Паутина" речь шла лишь о 18 самолетах. Уже прошел более года после этой операции, поэтому я думаю, что там летает где-то 10–12 самолетов,

– считает Криволап.

Сколько в России самолетов Ту-95МС: смотрите видео 24 Канала

Во всех недавних атаках на Украину Россия задействовала не более 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. И важно, что враг сейчас не способен строить эти самолеты. Серийное производство прекратилось еще в 1990-х годах.

Добавим, что, по данным издания Defense Express, если Россия действительно безвозвратно потеряла этот самолет после удара СБУ, то количество боеспособных Ту-95МС в России сократилось до 37 единиц.