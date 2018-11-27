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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Тука объяснил при каких условиях будут введены радикальные ограничения при военном положении

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      28 ноября в 10 украинских областях начнет действовать военное положение. Но повседневная жизнь в стране будет оставаться такой по-прежнему, никаких проблем не будет.

      Об этом сообщил в прямом эфире 24 канала заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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      Заместитель министра также попросил не нагнетать ситуацию, ведь это может спровоцировать панические настроения, чего сейчас не нужно.

      Все меры, которых в соответствии с законом евсть 24, будут вводиться лишь в случае необходимости, о чем гражданское население предупредят. То, что вводится военное положение не означает, что завтра военные будут забирать машины. Если будут введены эти меры, то все люди будут заранее уведомлены,
      – подчеркнул Тука.

      По его словам, стоит обратить внимание на то, что Луганщина и Донетчина уже пятый год живут в условиях фактического военного положения. Однако новости транслируют, банки и кинотеатры работают, машины ездят, а людей не ограничивают в возможности путешествовать по всему миру.

      Введение военного положения также прокомментировал председатель гражданско-военной администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

      Инструкций по военному положению мы еще не получили. Кроме панических настроений ничего не изменилось – панику "раздувают" вражеские СМИ. Как показала практика – все новое, что происходит, приводит к порядку. Жители нашего поселка говорят, что ситуация налаживается и идет к лучшему,
      – отметил глава администрации.

      Он также рассказал, что у гражданского населения остается много вопросов относительно того, заберут ли их в армию.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Война на Донбассе Украина – Россия Георгий Тука
      Источник: 24 канал
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