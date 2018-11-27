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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Тука пояснив, за яких умов будуть введені радикальні обмеження під час воєнного стану

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      28 листопада у 10 українських областях почне діяти воєнний стан. Та повсякденне життя у країні буде залишатися таким як і раніше, жодних проблем не буде.

      Про це повідомив у прямому ефірі 24 каналу заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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      Заступник міністра також попросив не нагнітати ситуацію, адже це може спровокувати панічні настрої, чого зараз не потрібно.

      Всі заходи, яких відповідно до закону є 24, будуть вводитися лише в разі необхідності, про що цивільне населення попередять. Те, що вводиться воєнний стан не означає, що завтра військові будуть забирати автівки. Якщо будуть введені ці заходи, то всі люди будуть заздалегідь повідомлені,
      – наголосив Тука.

      За його словами, варто звернути увагу на те, що Луганщина та Донеччина вже п'ятий рік живуть в умовах фактичного воєнного стану. Проте новини транслюють, банки та кінотеатри працюють, машини їздять, а людей не обмежують в можливості подорожувати по всьому світі.

      Запровадження воєнного стану також прокоментував голова цивільно-військової адміністрації селища Зайцеве Володимир Весьолкін.

      Інструкцій щодо військового стану ми ще не отримали. Окрім панічних настроїв нічого не змінилося – паніку "роздувають" ворожі ЗМІ. Як показала практика – все нове, що відбувається, приводить до порядку та ладу. Мешканці нашого селища кажуть, що ситуація налагоджується і йде до кращого,
      – зазначив голова адміністрації.

      Він також розповів, що у цивільного населення залишається багато питань щодо того, чи заберуть їх в армію. 

      Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

      Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

       

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Георгій Тука
      Джерело: 24 канал
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