В ближайший час с удержанием до конца суток в Киеве будет наблюдаться густой туман, передает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

Смотрите также Дожди снова накроют большинство областей: где, когда и сколько дней будут, ждать ли сильных осадков

В Киеве – сильный туман

Отмечается, что видимость составит 200 – 500 метров, что означает первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Водителям советуют, в частности, снизить скорость движения, включить противотуманные фары, вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров на дороге.

А пешеходам – одевать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

К слову, в столице днем температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь.