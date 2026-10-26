"Усложняет сбитие российских дронов": Игнат объяснил, как погода влияет на ПВО

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в подкасте "ЭТО БАЗА".

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Как туман и облачность влияют на сбивание российских дронов?

По словам Игната, при нынешней интенсивности российских атак достичь стопроцентного уничтожения вражеских беспилотников невозможно. На эффективность противовоздушной обороны влияют также ограниченный запас ракет, туман, облачность и осадки.

Конечно, все хотят видеть больший процент, все хотят видеть 100%, что мы все сбили. К сожалению, это невозможно при таком количестве– отметил он.

Игнат пояснил, что значительная часть средств перехвата требует визуального обнаружения цели. Речь идет как о непосредственном наблюдении оператором, так и об использовании камер, оптических и лазерных систем наведения.

Из-за плохой видимости эффективность таких средств может снижаться. Однако неблагоприятная погода создает проблемы и для российских военных, которые управляют дронами через каналы связи.

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Если дрон управляется по каналам связи, по mesh-сетям, оператор тоже хотел бы видеть, что происходит. Ему нужно, наверное, опуститься где-то ниже, а сейчас видимость такая, что даже это не очень поможет– пояснил представитель Воздушных сил.

В то же время россияне могут запускать беспилотники по заданным координатам или управлять ими непосредственно во время полета.

Поэтому, как подчеркнул Игнат, погодные условия влияют и на возможности противника, и на работу украинской противовоздушной обороны.

Насколько эффективно Украина сбивает реактивные дроны?

Несмотря на сложные условия, во время отдельных российских атак украинским защитникам удается уничтожать до 85% реактивных беспилотников. По словам Игната, это высокий показатель, однако даже при такой эффективности часть вражеских целей может достигать своих объектов.

Представитель Воздушных сил также объяснил, какие средства лучше всего справляются с различными типами беспилотников. В частности, вертолеты продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с обычными "Шахедами", оснащенными бензиновыми двигателями. В то же время наибольшую долю реактивных дронов сбивает истребительная авиация, которая остается основным средством противодействия таким целям.

Ранее Юрий Игнат рассказал об особенностях борьбы с реактивными беспилотниками. По его словам, Россия меняет тактику применения таких дронов, которые иногда летают на высоте до 8 тысяч метров. В таких случаях украинским защитникам помогают истребители F-16 и МиГ-29.

