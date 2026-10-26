"Ускладнює збиття російських дронів": Ігнат пояснив, як погода впливає на ППО

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у подкасті "ЦЕ БАЗА".

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Як туман і хмарність впливають на збиття російських дронів?

За словами Ігната, за нинішньої інтенсивності російських атак досягти стовідсоткового знищення ворожих безпілотників неможливо. На ефективність протиповітряної оборони впливають також обмежений запас ракет, туман, хмарність та опади.

Звісно, всі хочуть бачити більший відсоток, всі хочуть бачити 100%, що ми все позбивали. На жаль, це неможливо при такій кількості– зазначив він.

Ігнат пояснив, що значна частина засобів перехоплення потребує візуального виявлення цілі. Йдеться як про безпосереднє спостереження оператором, так і про використання камер, оптичних та лазерних систем наведення.

Через погану видимість ефективність таких засобів може знижуватися. Однак несприятлива погода створює проблеми й для російських військових, які керують дронами через канали зв'язку.

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Якщо дрон управляється по каналах зв'язку, по mesh-мережах, оператор теж хотів би бачити, що твориться. Йому треба, напевно, десь нижче опускатися, а зараз видимість така, що навіть і це не дуже допоможе– пояснив представник Повітряних сил.

Водночас росіяни можуть запускати безпілотники за заданими координатами або керувати ними безпосередньо під час польоту.

Тож, як наголосив Ігнат, погодні умови впливають і на можливості противника, і на роботу української протиповітряної оборони.

Наскільки ефективно Україна збиває реактивні дрони?

Попри складні умови, під час окремих російських атак українським захисникам вдається знищувати до 85% реактивних безпілотників. За словами Ігната, це високий показник, однак навіть за такої ефективності частина ворожих цілей може досягати своїх об'єктів.

Представник Повітряних сил також пояснив, які засоби найкраще справляються з різними типами безпілотників. Зокрема, вертольоти продемонстрували високу ефективність у боротьбі зі звичайними "Шахедами", оснащеними бензиновими двигунами. Натомість найбільшу частку реактивних дронів збиває винищувальна авіація, яка залишається основним засобом протидії таким цілям.

Раніше Юрій Ігнат розповів про особливості боротьби з реактивними безпілотниками. За його словами, Росія змінює тактику застосування таких дронів, які іноді літають на висоті до 8 тисяч метрів. У таких випадках українським захисникам допомагають винищувачі F-16 та МіГ-29.

