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      Туман парализовал аэропорт "Киев": задерживаются многие рейсы

      27 Читати новину українською
      В аэропорту "Киев" отменяют рейсы из-за сильного тумана
      В аэропорту "Киев" отменяют рейсы из-за сильного тумана / Фото из соцсетей

      Из-за сильного тумана в столичном аэропорту "Киев" задерживают и отменяют рейсы. Неблагоприятные погодные условия уже внесли изменения в прибытие и вылет не менее 11 пассажирских авиалайнеров.

      Видимость по состоянию на 15:00 составляла 300 – 500 метров, передают в пресс-службе аэропорта.

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      Так, уже отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus).

      В свою очередь, на вылет задерживаются рейсы в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Кроме того, задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска и Ганновера. Поэтому рейсы в обратном направлении тоже вылетят с опозданием.

      Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе,
      – добавляют в пресс-службе аэропорта "Киев".

      В то же время пассажирам, чьи рейсы были отменены, обещают предоставить питание, а также, при необходимости, – номера в отеле.

      Если украинским аэродромам помешал туман, то в Европе отменяют авиарейсы из-за мощных снегопадов. Так, 30 января они парализовали работу аэропортов во Франции, Бельгии и Британии. А вот в Соединенных Штатах Америки из-за аномальных морозов отменили около 5 тысяч авиарейсов.

      Добавим, что синоптики прогнозируют туманную погоду в украинской столице также в субботу, 2 февраля.

      Теги: Новости Украины авиация Погода Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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