Туман в Украине: чрезвычайники предупредили об ухудшении видимости

В воскресенье, 10 ноября, в Украине прогнозируют густой туман. Поэтому в первой половине дня может быть ухудшение видимости.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в первой половине дня 10 ноября из-за тумана видимость ухудшится до 200 – 500 метров.

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Густой туман прогнозируют на всей территории Украины. В то же время осложнения погодных условий будет в Киеве и Киевской области. Здесь также видимость составит 200 – 500 метров.

По информации Укргидрометцентра, из-за такого уровня видимости в Украине ввели I уровень опасности – "желтый".



Где в Украине 10 ноября можно ожидать туман: карта