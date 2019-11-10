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      Туман в Украине: чрезвычайники предупредили об ухудшении видимости

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      10 ноября в Украине ожидают густой туман, поэтому возможно ухудшение видимости
      10 ноября в Украине ожидают густой туман, поэтому возможно ухудшение видимости / Getty Images

      В воскресенье, 10 ноября, в Украине прогнозируют густой туман. Поэтому в первой половине дня может быть ухудшение видимости.

      Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в первой половине дня 10 ноября из-за тумана видимость ухудшится до 200 – 500 метров.

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      Густой туман прогнозируют на всей территории Украины. В то же время осложнения погодных условий будет в Киеве и Киевской области. Здесь также видимость составит 200 – 500 метров.

      По информации Укргидрометцентра, из-за такого уровня видимости в Украине ввели I уровень опасности – "желтый".

      Карта, туман, Украина, Укргидрометцентр, погода
      Где в Украине 10 ноября можно ожидать туман: карта 

      Подробнее с прогнозом погоды на 10 ноября вы можете ознакомиться по этой ссылке

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода ГСЧС
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