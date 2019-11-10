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      Туман в Україні: надзвичайники попередили про погіршення видимості

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      10 листопада в Україні очікують густий туман, через це є можливим погіршення видимості
      10 листопада в Україні очікують густий туман, через це є можливим погіршення видимості / Getty Images

      У неділю, 10 листопада, в Україні прогнозують густий туман. Через це в першій половині дня може бути погіршення видимості.

      Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у першій половині дня 10 листопада через туман видимість погіршиться до 200 – 500 метрів.

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      Густий туман прогнозують на всій території України. Водночас ускладнення погодних умов буде у Києві та Київській області. Тут також видимість становитиме 200 – 500 метрів.

      За інформацією Укргідрометцентру, через такий рівень видимості в Україні запровадили I рівень небезпеки – "жовтий".

      Карта, туман, Україна, Укргідрометцентр, погода
      Де в Україні 10 листопада можна очікувати туман: карта 

      Детальніше з прогнозом погоди на 10 листопада Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода ДСНС
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