Туман в Україні: надзвичайники попередили про погіршення видимості

У неділю, 10 листопада, в Україні прогнозують густий туман. Через це в першій половині дня може бути погіршення видимості.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у першій половині дня 10 листопада через туман видимість погіршиться до 200 – 500 метрів.

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Густий туман прогнозують на всій території України. Водночас ускладнення погодних умов буде у Києві та Київській області. Тут також видимість становитиме 200 – 500 метрів.

За інформацією Укргідрометцентру, через такий рівень видимості в Україні запровадили I рівень небезпеки – "жовтий".



Де в Україні 10 листопада можна очікувати туман: карта

Детальніше з прогнозом погоди на 10 листопада Ви можете ознайомитися за цим посиланням.