Тунис отказался выдать Германии возможного экс-телохранителя бен Ладена

В Тунисе намерены провести самостоятельное расследование относительно возможного экс-телохранителя Усамы бен Ладена. Накануне тунисца Сами депортировали из Германии на родину.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что представитель антитеррористического ведомства Туниса заявил, что в стране существует "независимое правосудие, которое проведет расследование".

По его словам, власти в течение нескольких месяцев известно о "террористической деятельности" возможного экс-телохранителя бен Ладена. После прибытия в Тунис накануне, Сами был задержан и допрошен.

Тунисца депортировали из Германии на родину 13 июля. Позже в тот же день административный суд в немецком Гельзенкирхене, сообщил Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) о запрете на выдачу мужчины. Таким образом, ответственное за выдачу ведомство "обязано немедленно вернуть его в Германию за свой счет", говорится в решении суда.

Суд признал, что депортация "в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства", поскольку на родине Сами могут подвергнуть пыткам.