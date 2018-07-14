Тунис отказался выдать Германии возможного экс-телохранителя бен Ладена
В Тунисе намерены провести самостоятельное расследование относительно возможного экс-телохранителя Усамы бен Ладена. Накануне тунисца Сами депортировали из Германии на родину.
Об этом сообщает DW.
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Отмечается, что представитель антитеррористического ведомства Туниса заявил, что в стране существует "независимое правосудие, которое проведет расследование".
По его словам, власти в течение нескольких месяцев известно о "террористической деятельности" возможного экс-телохранителя бен Ладена. После прибытия в Тунис накануне, Сами был задержан и допрошен.
Тунисца депортировали из Германии на родину 13 июля. Позже в тот же день административный суд в немецком Гельзенкирхене, сообщил Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) о запрете на выдачу мужчины. Таким образом, ответственное за выдачу ведомство "обязано немедленно вернуть его в Германию за свой счет", говорится в решении суда.
Суд признал, что депортация "в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства", поскольку на родине Сами могут подвергнуть пыткам.
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