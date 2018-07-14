Туніс відмовився видати Німеччині можливого екс-охоронця бен Ладена

В Тунісі мають намір провести самостійне розслідування щодо можливого екс-охоронця Усами бен Ладена. Напередодні тунісця Самі депортували з Німеччини на батьківщину.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що представник антитерористичного відомства Тунісу заявив, що у країні існує "незалежне правосуддя, яке проведе розслідування".

За його словами, владі протягом декількох місяців відомо про "терористичну діяльність" можливого екс-охоронця бен Ладена. Після прибуття в Туніс напередодні Самі було затримано та допитано

Тунісця депортували з Німеччини на батьківщину 13 липня. Пізніше того ж дня адміністративний суд в німецькому Гельзенкірхені повідомив Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) про заборону на видачу чоловіка. Таким чином, відповідальне за видачу відомство "зобов'язане негайно повернути його до Німеччини своїм коштом", йдеться у рішенні суду.

Суд визнав, що депортація "в грубій формі суперечить закону і порушує основоположні принципи правової держави", оскільки на батьківщині Самі можуть піддати тортурам.