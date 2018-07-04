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Українські туристи знову застрягли у Тунісі

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Нова група з 48 українських туристів не може повернутися до України (ілюстративне фото)
Нова група з 48 українських туристів не може повернутися до України (ілюстративне фото) / Соцмережі

Група з 38 львівських і 10 київських туристів, відпочинок яких було заплановано до 4 липня у Тунісі, продовжують перебувати у цій африканській країні, оскільки не змогли вилетіти додому.

Про це повідомив туроператор Oasis Travel на своїй сторінці у Facebook.

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За словами представників компанії, ситуацію з постраждалими українцями урегульовано та вони наразі перебувають у готелях Тунісу.

"Туроператор покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів в готелях Тунісу на 3 дні та забезпечить виліт на Київ в суботу, 7 липня. Гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ – Львів. Приносимо свої вибачення за те, що трапилося», – підкреслюється у дописі.

Крім того, в Oasis Travel зазначили, що найближчим часом буде опубліковано нову польотну програму.

Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація, що близько 300 українських туристів застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України. 30 червня  директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич сповістив, частина українців вже вилетіла додому. Решта ж туристів зуміла повернутися до України лише 2 та 3 липня. 

Теги: Новини України відпочинок Українські туристи застрягли за кордоном Туніс авіація Скандал
Джерело: 24 канал
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