Українські туристи знову застрягли у Тунісі
Група з 38 львівських і 10 київських туристів, відпочинок яких було заплановано до 4 липня у Тунісі, продовжують перебувати у цій африканській країні, оскільки не змогли вилетіти додому.
Про це повідомив туроператор Oasis Travel на своїй сторінці у Facebook.
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За словами представників компанії, ситуацію з постраждалими українцями урегульовано та вони наразі перебувають у готелях Тунісу.
"Туроператор покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів в готелях Тунісу на 3 дні та забезпечить виліт на Київ в суботу, 7 липня. Гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ – Львів. Приносимо свої вибачення за те, що трапилося», – підкреслюється у дописі.
Крім того, в Oasis Travel зазначили, що найближчим часом буде опубліковано нову польотну програму.
Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація, що близько 300 українських туристів застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України. 30 червня директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич сповістив, частина українців вже вилетіла додому. Решта ж туристів зуміла повернутися до України лише 2 та 3 липня.