Українські туристи знову застрягли у Тунісі

Група з 38 львівських і 10 київських туристів, відпочинок яких було заплановано до 4 липня у Тунісі, продовжують перебувати у цій африканській країні, оскільки не змогли вилетіти додому.

Про це повідомив туроператор Oasis Travel на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: У львівському аеропорту застрягли туристи, які планували летіти до Барселони

За словами представників компанії, ситуацію з постраждалими українцями урегульовано та вони наразі перебувають у готелях Тунісу.

"Туроператор покрив перебування 38 львівських і 10 київських туристів в готелях Тунісу на 3 дні та забезпечить виліт на Київ в суботу, 7 липня. Гостям зі Львова буде надано безкоштовний трансфер Київ – Львів. Приносимо свої вибачення за те, що трапилося», – підкреслюється у дописі.

Крім того, в Oasis Travel зазначили, що найближчим часом буде опубліковано нову польотну програму.