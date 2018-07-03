Українці, які застрягли в Тунісі, повернулися додому, – Омелян

Українських туристів, які декілька днів не могли повернутися з Тунісу через борги авіакомпанії, перевезли в Україну.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає Громадське радіо.

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Також Омелян зазначив, що всі перевезення українців, які не вилетіли з Туреччини були здійснені за рахунок авіакомпанії Bravo.

Повернення усіх 994 українських туристів додому підтвердили і у Міністерстві закордонних справ України.

"Станом на 11:43 за київським часом було завершено відправку українських туристів на Батьківщину. Загалом авіакомпанії "Fun Air" та "Anda Air" на замовлення "Bravo Airways" 30 червня, 2 та 3 липня здійснили 6 авіарейсів, які забезпечили повернення 994 наших співвітчизників в Україну", – повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає Українська правда.

Нагадаємо, на вихідних стало відомо, що через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не можуть повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії.



