Украинцы, которые застряли в Тунисе, вернулись домой, – Омелян

Украинских туристов, несколько дней не могли вернуться из Туниса из-за долгов авиакомпании перевезли в Украину.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Громадське радио.

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Также Омелян отметил, что все перевозки украинцев, которые не вылетели из Турции были осуществлены за счет авиакомпании Bravo.



Возвращение всех 994 украинских туристов домой подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.



"По состоянию на 11:43 по киевскому времени было завершено отправку украинских туристов на родину. В общем авиакомпании "Fun Air" и "Anda Air" на заказ "Bravo Airways" 30 июня, 2 и 3 июля осуществили 6 авиарейсов, которые обеспечили возвращение 994 наших соотечественников в Украину", – сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

Напомним, на выходных стало известно, что из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы массово не могут вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии.