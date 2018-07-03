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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинцы, которые застряли в Тунисе, вернулись домой, – Омелян

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Украинцы, которые застряли в Тунисе, вернулись в Украину
Украинцы, которые застряли в Тунисе, вернулись в Украину / Иллюстративное фото / haber365

Украинских туристов, несколько дней не могли вернуться из Туниса из-за долгов авиакомпании перевезли в Украину.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Громадське радио.

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Также Омелян отметил, что все перевозки украинцев, которые не вылетели из Турции были осуществлены за счет авиакомпании Bravo.

Возвращение всех 994 украинских туристов домой подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.

"По состоянию на 11:43 по киевскому времени было завершено отправку украинских туристов на родину. В общем авиакомпании "Fun Air" и "Anda Air" на заказ "Bravo Airways" 30 июня, 2 и 3 июля осуществили 6 авиарейсов, которые обеспечили возвращение 994 наших соотечественников в Украину", – сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

Напомним, на выходных стало известно, что из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы массово не могут вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии.

Теги: Новости Украины Украинские туристы застряли за рубежом отдых Владимир Омелян Туніс
Источник: 24 Канал
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