Украинские туристы снова застряли в Тунисе

Группа из 38 львовских и 10 киевских туристов, отдых которых был запланирован до 4 июля в Тунисе, продолжают находиться в этой африканской стране, поскольку не смогли вылететь домой.

Об этом сообщил туроператор Oasis Travel на своей странице в Facebook.

Читайте также: Во львовском аэропорту застряли туристы, которые планировали лететь в Барселону

По словам представителей компании, ситуацию с пострадавшими украинцами урегулировали и они сейчас находятся в отелях Туниса.

"Туроператор покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет на Киев в субботу, 7 июля. Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев – Львов. Приносим свои извинения за то, что случилось", – подчеркивается в заметке.

Кроме того, в Oasis Travel отметили, что в ближайшее время будет опубликована новая полетная программа.