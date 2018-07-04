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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские туристы снова застряли в Тунисе

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Новая группа из 48 украинских туристов не может вернуться в Украину (иллюстративное фото)
Новая группа из 48 украинских туристов не может вернуться в Украину (иллюстративное фото) / Соцсети

Группа из 38 львовских и 10 киевских туристов, отдых которых был запланирован до 4 июля в Тунисе, продолжают находиться в этой африканской стране, поскольку не смогли вылететь домой.

Об этом сообщил туроператор Oasis Travel на своей странице в Facebook.

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По словам представителей компании, ситуацию с пострадавшими украинцами урегулировали и они сейчас находятся в отелях Туниса.

"Туроператор покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет на Киев в субботу, 7 июля. Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев – Львов. Приносим свои извинения за то, что случилось", – подчеркивается в заметке.

Кроме того, в Oasis Travel отметили, что в ближайшее время будет опубликована новая полетная программа.

Напомним, 29 июня появилась информация, что около 300 украинских туристов застряли в аэропорту тунисского города Монастир и не могут вернуться в Украину. 30 июня директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, часть украинцев уже вылетела домой. Остальные же туристы сумели вернуться в Украину только 2 и 3 июля.

Теги: Новости Украины отдых Скандал авиация Туніс Украинские туристы застряли за рубежом
Источник: 24 канал
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