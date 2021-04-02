Тупицкий борется за власть и требует докладывать об угрозах судьям: текст распоряжения
Александр Тупицкий издал распоряжение, в котором заявил о незаконности указа Владимира Зеленского об отмене его назначения на должность председателя Конституционного Суда. Судей он просит сообщать ему о случаях угроз и запугиваний.
Источник:ZN.UA
Соответствующий документ есть в распоряжении издания. В нем Тупицкий пытается взять под контроль процессы в КСУ.
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О чем говорится в распоряжении Тупицкого
- В первом пункте он обратился к заместителю председателя КСУ Сергею Головатому с требованием предупреждать "внесение дестабилизации в деятельность Конституционного суда". В частности, судья якобы должен немедленно прекратить совершать действия, которые выходят за пределы полномочий, определенных распоряжением Тупицкого от 21 декабря 2020 года.
- В шестом пункте судья отмечает, что на период дистанционной работы его полномочия не делегируются заместителю председателя КСУ.
Ответственность за присвоение полномочий предусмотрена Уголовным кодексом Украины,
– пишет Тупицкий.
- В пункте третьем Тупицкий обращается к руководителю Секретариата КСУ с требованием "довести до сведения всех судей КСУ и работников Секретариата распоряжение о границах полномочий Головатого", а также "разъяснить всем работникам основания и порядок увольнения судей.
Задачи Тупицкого руководителю секретариата КСУ, заместителям, госслужащим:
- действовать в соответствии с действующим законодательством Украины;
- немедленно уведомлять его как председателя КСУ о предоставлении поручений, которые могут быть незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий;
- сообщать ему обо всех случаях запугиваний или угроз.
Распоряжение Тупицкого / Фото с сайта ZN.UA
В распоряжении Тупицкий дал ряд указаний / Фото с сайта ZN.UA
Главное об увольнении главы КСУ
- Ранее Зеленский отменил указ беглого президента Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Все потому, что те "создают угрозу нацбезопасности Украины".
- Президент подчеркнул, что судьи могут "отправляться на заслуженный отдых".
- Однако Тупицкий с этим не согласился – он решил обжаловать свое увольнение, потому что считает его "незаконным".
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