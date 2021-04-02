Александр Тупицкий издал распоряжение, в котором заявил о незаконности указа Владимира Зеленского об отмене его назначения на должность председателя Конституционного Суда. Судей он просит сообщать ему о случаях угроз и запугиваний.

Соответствующий документ есть в распоряжении издания. В нем Тупицкий пытается взять под контроль процессы в КСУ.

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О чем говорится в распоряжении Тупицкого

В первом пункте он обратился к заместителю председателя КСУ Сергею Головатому с требованием предупреждать "внесение дестабилизации в деятельность Конституционного суда". В частности, судья якобы должен немедленно прекратить совершать действия, которые выходят за пределы полномочий, определенных распоряжением Тупицкого от 21 декабря 2020 года.

с требованием предупреждать "внесение дестабилизации в деятельность Конституционного суда". В частности, судья якобы должен немедленно прекратить совершать действия, которые выходят за пределы полномочий, определенных распоряжением Тупицкого от 21 декабря 2020 года. В шестом пункте судья отмечает, что на период дистанционной работы его полномочия не делегируются заместителю председателя КСУ.

Ответственность за присвоение полномочий предусмотрена Уголовным кодексом Украины,

– пишет Тупицкий.

Обратите внимание! По информации источников издания в КСУ, Головатый накануне издания указа президента об увольнении Тупицкого был на Банковой. Некоторые приписывают идею документа именно ему.

В пункте третьем Тупицкий обращается к руководителю Секретариата КСУ с требованием "довести до сведения всех судей КСУ и работников Секретариата распоряжение о границах полномочий Головатого", а также "разъяснить всем работникам основания и порядок увольнения судей.

Задачи Тупицкого руководителю секретариата КСУ, заместителям, госслужащим:

действовать в соответствии с действующим законодательством Украины;

немедленно уведомлять его как председателя КСУ о предоставлении поручений, которые могут быть незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий;

сообщать ему обо всех случаях запугиваний или угроз.



Распоряжение Тупицкого / Фото с сайта ZN.UA



В распоряжении Тупицкий дал ряд указаний / Фото с сайта ZN.UA

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