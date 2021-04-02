Олександр Тупицький видав розпорядження, в якому заявив про незаконність указу Володимира Зеленського про скасування його призначення на посаду голови Конституційного Суду. Суддів він просить звітувати йому про випадки погроз та залякувань.

Відповідний документ є в розпорядженні видання. У ньому Тупицький намагається взяти під контроль процеси в КСУ. Читайте також Тупицький не з'явився до суду, де йому мали обрати запобіжний захід Про що йдеться у розпорядженні Тупицького У першому пункті він звернувся до заступника голови КСУ Сергія Головатого з вимогою попереджувати "внесення дестабілізації у діяльність Конституційного Суду". Зокрема, суддя начебто має негайно припинити вчиняти дії, які виходять за межі повноважень, визначених розпорядженням Тупицького від 21 грудня 2020 року.

з вимогою попереджувати "внесення дестабілізації у діяльність Конституційного Суду". Зокрема, суддя начебто має негайно припинити вчиняти дії, які виходять за межі повноважень, визначених розпорядженням Тупицького від 21 грудня 2020 року. У шостому пункті суддя зазначає, що на період дистанційної роботи його повноваження не делегуються заступнику голови КСУ. Відповідальність за привласнення повноважень передбачена Кримінальним кодексом України,

– пише Тупицький. Зверніть увагу! За інформацією джерел видання в КСУ, Головатий напередодні видання указу президента про звільнення Тупицького був на Банковій. Дехто приписує ідею документу саме йому. У пункті третьому Тупицький звертається до керівника Секретаріату КСУ з вимогою "довести до відома всіх суддів КСУ та працівників Секретаріату розпорядження про межі повноважень Головатого", а також "роз'яснити всім працівникам підстави та порядок звільнення суддів. Завдання Тупицького керівнику Секретаріату КСУ, заступникам, держслужбовцям: діяти відповідно до чинного законодавства України;

негайно повідомляти його як голову КСУ про надання доручень, які можуть бути незаконними або вносяться в неустановленій формі, або з перевищенням повноважень;

повідомляти його про всі випадки залякувань чи погроз.

Розпорядження Тупицького / Фото зі сайту ZN.UA

У розпорядженні Тупицький дав низку вказівок / Фото зі сайту ZN.UA Головне про звільнення голови КСУ Раніше Зеленський скасував указ президента-втікача Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Все тому, що ті "створюють загрозу нацбезпеці України".

Президент наголосив, що судді можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".

Однак Тупицький з цим не погодився – він вирішив оскаржити своє звільнення, бо вважає його "незаконним".