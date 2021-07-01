Соответствующий иск Александр Тупицкий подал в скандальный Окружной административный суд Киева. К слову, ранее Владимир Зеленский инициировал его полную ликвидацию.
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Тупицкий хочет отсудить у КСУ миллион
Как говорится в сообщении ОАСК, предмет иска – "вознаграждение судьи Конституционного Суда". Требование Тупицкого – признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности.
Речь идет о периоде с 18 апреля по 28 августа 2020 года. Отстраненный судья хочет, чтобы ОАСК обязал КСУ выплатить ее. Речь идет о сумме более чем 900 тысяч гривен.
Сейчас ОАСК решает вопрос, открывать ли производство по административному делу.
Что известно об отстранении Александра Тупицкого
- Тупицкого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о махинациях на "Зуевском энергомеханическом заводе".
- В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя КСУ от должности. В феврале глава государства издал еще один указ.
- В конце концов еще через месяц Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ, которые когда-то выдал Янукович.
- Дело отстраненного судьи передали в Подольский райсуд столицы.