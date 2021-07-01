Соответствующий иск Александр Тупицкий подал в скандальный Окружной административный суд Киева. К слову, ранее Владимир Зеленский инициировал его полную ликвидацию.

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Тупицкий хочет отсудить у КСУ миллион

Как говорится в сообщении ОАСК, предмет иска – "вознаграждение судьи Конституционного Суда". Требование Тупицкого – признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности.

Речь идет о периоде с 18 апреля по 28 августа 2020 года. Отстраненный судья хочет, чтобы ОАСК обязал КСУ выплатить ее. Речь идет о сумме более чем 900 тысяч гривен.

Напомним. Недавно отстраненный Александр Тупицкий заявил, что принимает участие в заседаниях КСУ дистанционно в режиме онлайн. 6 его коллег – судей КСУ заблокировали работу суда, требуя разрешить участие в заседаниях Тупицкому.

Сейчас ОАСК решает вопрос, открывать ли производство по административному делу.

Что известно об отстранении Александра Тупицкого