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      "Тур де Франс": самая престижная велогонка, которой восхищается весь мир

      Одна история 25 Читати новину українською

      "Тур де Франс" - самые известные на сегодня соревнования по велоспорту, которые имеют более 100 лет истории. Ежегодно завоевать звание лучшего велогонщика пытаются спортсмены из десятков стран. Место проведения гонок варьируется, как и дистанция заезда, однако кое-что остается неизменным – несомненный статус самых престижных велогонок.

      История основания

      Известную велогонку еще в 1903 году организовал редактор и соучредитель французской газеты l'auto Анри Дегранжем. Гонки должны были выполнить рекламную функцию. Со временем газета стала журналом l'equipe, однако традиция велогонок осталась неизменной.

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      Велосипедные соревнования во Франции тогда уже были достаточно распространенными. До известного "Тур де Франс" существовали гонки "Париж-Брест" и "Бордо-Париж", спонсорами и организаторами которых были другие местные СМИ. Однако "Тур де Франс" получил больший размах, поэтому смог привлечь большое внимание общества и остаться популярным до сих пор. И сегодня организует общество, которое является частью медиа-холдинга французского журнала.

      Смотрите фото первых велосоревнований " Тур де Франс":

      За более века своего существования велогонка была вынуждена сделать паузу лишь дважды – во время Первой и Второй мировых войн. Однако каждый раз после завершения конфликтов она восстанавливалась и приобретала еще больший международный авторитет.

      Увеличение масштабов велогонок

      Уже в 1954 году "Тур де Франс" пересек границы Франции. Тогда гонки стартовали в столице Нидерландов. Через 20 лет "Тур" начался в Великобритании, в городе Плимут. Прошло еще 20 лет и к трассам велогонки был внесен только что открытый Евротуннель под проливом Ла-Манш.

      велоперегони
      "Тур де Франс" происходит в нескольких странах мира

      Кроме того, за все время проведения гонок "Тур де Франс" проходил на территории Италии, Бельгии, Германии, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Престижный конкурс популяризировал езду на велосипедах и, несомненно, внес весомую лепту для развития велоспорта.

      Правила "Тур де Франс"

      ► "Тур де Франс" насчитывает всего 21 этап гонки. Каждый из них длится один день.

      ► Общая длина трасс варьируется из года в год. Самый длинный путь пришлось преодолеть участникам в 1926 году. Тогда расстояние составляло в сумме 5745 километров. Обычно трассы короткие, но всегда пересекают отметку в 3 тысячи.

      ► В конце гонки происходит тщательный подсчет времени, за который каждому велогонщику удалось пройти все трассы. Так определяется общее время гонки. Того, у кого оно самое меньшее – объявляют победителем.

      ► Выиграть в гонке может даже тот спортсмен, который ни разу в течение 21 дня не пришел к финишу первым. Такой случай произошел в 1990 году, тогда победителем "Тур де Франс" стал американец Грег Лемонд.

      ► Чемпионов во французских гонках всегда несколько. Победителями также объявляют тех спортсменов, которые выиграли хотя бы один этап гонки.

      ► Все победители получают денежные выплаты, медали, а также становятся обладателями особых маек, которые различаются в соответствии с типом присужденной победы.

      Майки для победителей

      • Желтого цвета

      Яркая майка – желтого цвета. Ее вручают безоговорочному лидеру гонки, то есть победителю, который закончил гонку за кратчайшее время. Желтая окраска майки победителя осталоась символичной еще с года основания гонок. Дело в том, что страницы газеты, владельцы которой организовали "Тур де Франс", также были желтого цвета. Дольше всех в истории такую майку имел право носить американский велосипедист Лэнс Армстронг, он побеждал пять лет подряд – с 1999 до 2004 года.


      Желтая футболка для лидера гонки

      • Зеленого цвета

      Зеленую майку за свои достижения получает победитель в номинации "лучший спринтер". Майку такого цвета начали вручать гонщикам за наибольшее набранное количество очков в спринтерском зачете с 1953 года.

      Целых 4 года счастливым обладателем зеленой майки "Тур де Франс" был немецкий гонщик Эрик Цабель. Он одерживал победу в номинации с 1997 до 2001 года.


      Зеленая футболка для "лучшего спринтера"

      • Белого цвета в красный горошек

      Начиная с 1933 года судьи начали отмечать еще и лучших горных гонщиков. Однако вручать оригинальную майку за победу в этой номинации начали только через 42 года. Белая в красный горошек майка чаще всего среди всех гонщиков находилась у французского велосипедиста Ричарда Веранка. В общем он становился владельцем такой майки 6 раз. Еще одной важной номинацией, которая мотивирует молодых велосипедистов участвовать в заезде, награда молодого гонщика.

      Белая футболка в красный горошек для лучших горных гонщиков

      • Белого цвета

      Лучший велосипедист в возрасте до 25 лет получает после гонки белую майку. В этой номинации многократными чемпионами везет быть нечасто. Единственным, кому удалось получить такой приз больше, чем дважды, был спортсмен из Германии – Ян Ульрих. Он был обладателем белой майки в течение 1996 – 1998 годов.


      Белая футболка для лучшего велосипедиста в возрасте до 25 лет

      Кроме особых маек, участников гонки могут отметить особым цветным порядковым номером. Его владельцем становится тот велогонщик, который наиболее долгое время был в отрыве от плотной группы остальных спортсменов. Такого велосипедиста называют "самым боевым", а его номер начинают печатать белым цветом на красном фоне – тогда как ву других спортсменов номера написаны черным по белому.

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      "Тур де Франс" сегодня считается самым престижным многодневным соревнованиям среди велогонок. В разных странах спортсмены борются за место в составе команды. И в течение года каждый из них тщательно готовится для того, чтобы иметь возможность примерить майку победителя.

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      Автор: Игорь Шишак
      Теги: Спорт Новости Спорта Одна история Велоспорт
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