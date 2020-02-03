"Тур де Франс": самая престижная велогонка, которой восхищается весь мир

"Тур де Франс" - самые известные на сегодня соревнования по велоспорту, которые имеют более 100 лет истории. Ежегодно завоевать звание лучшего велогонщика пытаются спортсмены из десятков стран. Место проведения гонок варьируется, как и дистанция заезда, однако кое-что остается неизменным – несомненный статус самых престижных велогонок.

История основания

Известную велогонку еще в 1903 году организовал редактор и соучредитель французской газеты l'auto Анри Дегранжем. Гонки должны были выполнить рекламную функцию. Со временем газета стала журналом l'equipe, однако традиция велогонок осталась неизменной.

К слову: Пробирает до мурашек: чем запомнились автогонки Ники Лауда

Велосипедные соревнования во Франции тогда уже были достаточно распространенными. До известного "Тур де Франс" существовали гонки "Париж-Брест" и "Бордо-Париж", спонсорами и организаторами которых были другие местные СМИ. Однако "Тур де Франс" получил больший размах, поэтому смог привлечь большое внимание общества и остаться популярным до сих пор. И сегодня организует общество, которое является частью медиа-холдинга французского журнала.

Смотрите фото первых велосоревнований " Тур де Франс":

За более века своего существования велогонка была вынуждена сделать паузу лишь дважды – во время Первой и Второй мировых войн. Однако каждый раз после завершения конфликтов она восстанавливалась и приобретала еще больший международный авторитет.

Увеличение масштабов велогонок

Уже в 1954 году "Тур де Франс" пересек границы Франции. Тогда гонки стартовали в столице Нидерландов. Через 20 лет "Тур" начался в Великобритании, в городе Плимут. Прошло еще 20 лет и к трассам велогонки был внесен только что открытый Евротуннель под проливом Ла-Манш.



"Тур де Франс" происходит в нескольких странах мира

Кроме того, за все время проведения гонок "Тур де Франс" проходил на территории Италии, Бельгии, Германии, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Престижный конкурс популяризировал езду на велосипедах и, несомненно, внес весомую лепту для развития велоспорта.

Правила "Тур де Франс"

► "Тур де Франс" насчитывает всего 21 этап гонки. Каждый из них длится один день.

► Общая длина трасс варьируется из года в год. Самый длинный путь пришлось преодолеть участникам в 1926 году. Тогда расстояние составляло в сумме 5745 километров. Обычно трассы короткие, но всегда пересекают отметку в 3 тысячи.

► В конце гонки происходит тщательный подсчет времени, за который каждому велогонщику удалось пройти все трассы. Так определяется общее время гонки. Того, у кого оно самое меньшее – объявляют победителем.

► Выиграть в гонке может даже тот спортсмен, который ни разу в течение 21 дня не пришел к финишу первым. Такой случай произошел в 1990 году, тогда победителем "Тур де Франс" стал американец Грег Лемонд.

► Чемпионов во французских гонках всегда несколько. Победителями также объявляют тех спортсменов, которые выиграли хотя бы один этап гонки.

► Все победители получают денежные выплаты, медали, а также становятся обладателями особых маек, которые различаются в соответствии с типом присужденной победы.

Майки для победителей

Желтого цвета

Яркая майка – желтого цвета. Ее вручают безоговорочному лидеру гонки, то есть победителю, который закончил гонку за кратчайшее время. Желтая окраска майки победителя осталоась символичной еще с года основания гонок. Дело в том, что страницы газеты, владельцы которой организовали "Тур де Франс", также были желтого цвета. Дольше всех в истории такую майку имел право носить американский велосипедист Лэнс Армстронг, он побеждал пять лет подряд – с 1999 до 2004 года.



Желтая футболка для лидера гонки

Зеленого цвета

Зеленую майку за свои достижения получает победитель в номинации "лучший спринтер". Майку такого цвета начали вручать гонщикам за наибольшее набранное количество очков в спринтерском зачете с 1953 года.

Целых 4 года счастливым обладателем зеленой майки "Тур де Франс" был немецкий гонщик Эрик Цабель. Он одерживал победу в номинации с 1997 до 2001 года.



Зеленая футболка для "лучшего спринтера"

Белого цвета в красный горошек

Начиная с 1933 года судьи начали отмечать еще и лучших горных гонщиков. Однако вручать оригинальную майку за победу в этой номинации начали только через 42 года. Белая в красный горошек майка чаще всего среди всех гонщиков находилась у французского велосипедиста Ричарда Веранка. В общем он становился владельцем такой майки 6 раз. Еще одной важной номинацией, которая мотивирует молодых велосипедистов участвовать в заезде, награда молодого гонщика.

Белая футболка в красный горошек для лучших горных гонщиков

Белого цвета

Лучший велосипедист в возрасте до 25 лет получает после гонки белую майку. В этой номинации многократными чемпионами везет быть нечасто. Единственным, кому удалось получить такой приз больше, чем дважды, был спортсмен из Германии – Ян Ульрих. Он был обладателем белой майки в течение 1996 – 1998 годов.



Белая футболка для лучшего велосипедиста в возрасте до 25 лет

Кроме особых маек, участников гонки могут отметить особым цветным порядковым номером. Его владельцем становится тот велогонщик, который наиболее долгое время был в отрыве от плотной группы остальных спортсменов. Такого велосипедиста называют "самым боевым", а его номер начинают печатать белым цветом на красном фоне – тогда как ву других спортсменов номера написаны черным по белому.

Стоит знать! Покорить Эверест и не погибнуть: потрясающие факты о первом восхождении на вершину

"Тур де Франс" сегодня считается самым престижным многодневным соревнованиям среди велогонок. В разных странах спортсмены борются за место в составе команды. И в течение года каждый из них тщательно готовится для того, чтобы иметь возможность примерить майку победителя.