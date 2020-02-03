"Тур де Франс": найпрестижніша велогонка, якою захоплюється весь світ

"Тур де Франс" – найвідоміші на сьогодні змагання з велоспорту, які мають більше ніж 100 років історії. Щороку вибороти звання найкращого велогонщика намагаються спортсмени з десятків країн. Місце проведення перегонів варіюється, як і дистанція заїзду, проте дещо залишається незмінним – безсумнівний статус найпрестижніших велогонок.

Історія заснування

Відому велогонку ще в 1903 році організував редактор і співзасновник французької газети L'Auto Анрі Дегранж. Перегони мали виконати рекламну функцію. З часом газета стала журналом L'Equipe, проте традиція велоперегонів залишилася незмінною.

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Велосипедні змагання у Франції тоді вже були доволі поширеними. До відомого "Тур де Франсу" існували перегони "Париж-Брест" і "Бордо-Париж", спонсорами та організаторами яких були інші місцеві ЗМІ. Проте "Тур де Франс" отримав більший розмах, тож зміг привернути неабияку увагу суспільства й залишитися популярним до сьогодні. Перегони й досі організовує товариство, яке є частиною медіа-холдингу французького журналу.

Дивіться фото перших велозмагань "Тур де Франс":

За понад століття свого існування велогонка була змушена зробити паузу лише двічі – під час Першої та Другої світових воєн. Проте щоразу після завершення конфліктів вона відновлювалася та здобувала ще більший міжнародний авторитет.

Збільшення масштабів велоперегонів

Уже в 1954 році "Тур де Франс" перетнув кордони Франції. Тоді перегони стартували в столиці Нідерландів. Через 20 років "Тур" розпочався у Великій Британії, у місті Плімут. Минуло ще 20 років і до траси велоперегонів був внесений щойно відкритий Євротунель під протокою Ла-Манш.



"Тур де Франс" відбувається в кількох країнах світу

Окрім того, за весь час проведення гонок "Тур де Франс" відбувався на території Італії, Бельгії, Німеччини, Люксембургу, Швейцарії та Іспанії. Престижний конкурс популяризував їзду на велосипедах та, безсумнівно, вніс вагому лепту для розвитку велоспорту.

Правила "Тур де Франс"

► "Тур де Франс" нараховує загалом 21 етап перегонів. Кожен з них триває один день.

► Загальна довжина трас варіюється з року в рік. Найдовший шлях довелося подолати учасникам у 1926 році. Тоді відстань становила в сумі 5745 кілометрів. Зазвичай траси коротші, проте завжди перетинають позначку в 3 тисячі.

► У кінці перегонів відбувається ретельний підрахунок часу, за який кожному велогонщику вдалося пройти всі траси. Так визначається загальний час гонки. Того, у кого він найменший – оголошують переможцем.

► Виграти в гонці може навіть той спортсмен, який жодного разу впродовж 21 дня не прийшов до фінішу першим. Такий випадок стався 1990 року, тоді переможцем "Тур де Франс" став американець Грег Лемонд.

► Чемпіонів у французьких перегонах завжди декілька. Переможцями також оголошують тих спортсменів, які виграли хоча б один етап гонки.

► Усі переможці отримують грошові виплати, медалі, а також стають власниками особливих майок, які різняться відповідно до типу присудженої перемоги.

Майки для переможців

Жовтого кольору

Найяскравіша майка – жовтого кольору. Її вручають беззаперечному лідеру гонки, тобто переможцю, який закінчив перегони за найкоротший час. Жовте забарвлення майки переможця залишилося символічним ще від року заснування гонок. Річ у тім, що сторінки газети, власники якої організували "Тур де Франс" також були жовтого кольору. Найдовше в історії таку майку мав право носити американський велосипедист Ленс Армстронг, він перемагав п’ять років поспіль – з 1999 до 2004 року.



Жовта футболка для лідера гонки

Зеленого кольору

Зелену майку за свої досягнення отримує переможець у номінації "найкращий спринтер". Майку такого кольору почали вручати гонщикам за найбільшу набрану кількість очок у спринтерському заліку з 1953 року.

Цілих 4 роки щасливим власником зеленої майки "Тур де Франс" був німецький гонщик Ерік Цабель. Він здобував перемогу в номінації з 1997 до 2001 року.



Зелена футболка для "найкращого спринтера"

Білого кольору в червоний горошок

Починаючи з 1933 року судді почали відзначати ще й найкращих гірських гонщиків. Проте вручати оригінальну майку за перемогу в цій номінації почали лише через 42 роки. Біла в червоний горошок майка найчастіше серед усіх гонщиків перебувала у французького велосипедиста Річарда Веранка. Загалом він ставав власником такої майки 6 разів. Ще однією важливою номінацією, яка мотивує молодих велосипедистів брати участь у заїзді, є відзнака молодого гонщика.



Біла футболка у червоний горошок для найкращих гірських гонщиків

Білого кольору

Найкращий велосипедист віком до 25 років отримує після гонки білу майку. У цій номінації багаторазовими чемпіонами щастить бути нечасто. Єдиним, кому вдалося отримати такий приз більше, ніж двічі був спортсмен з Німеччини – Ян Ульріх. Він був власником білої майки упродовж 1996 – 1998 років.



Біла футболка для найкращого велосипедиста віком до 25 років

Окрім особливих майок, учасників перегонів можуть відзначити особливим кольоровим порядковим номером. Його власником стає той велогонщик, який найбільш тривалий час був у відриві від щільної групи решти спортсменів. Такого велосипедиста називають "найбільш бойовим", а його номер починають друкувати білим кольором на червоному тлі – тоді як в інших спортсменів номери написані чорним по білому.

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"Тур де Франс" сьогодні вважається найпрестижнішим багатоденним змаганням з велоперегонів. У різних країнах спортсмени борються за місце в складі команди. І впродовж року кожен з них ретельно готується для того, щоб мати можливість приміряти майку переможця.