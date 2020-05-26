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Турборежим Зеленского стал гиперлупом Порошенко, где прячет клад Медведчук – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 26 мая – турборежим, с которым "Слуги народа" голосовали в первые пол года, давно выключился. Уже после новогодних праздников депутатов едва ли не силой заставляют голосовать. Медведчук показал свою декларацию. Главное, о духовности не забыл, целая сокровищница: 227 икон и пол тысячи картин, а еще почти 8 тысяч антикварных книг.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Социолог рассказал, почему украинцы все время выбирают на выборах из старых политиков.

Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Виктор Медведчук Петр Порошенко Владимир Зеленский Гуд найт Юкрейн
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