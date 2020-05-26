Турборежим Зеленського став гіперлупом Порошенка, де ховає скарби Медведчук – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 26 травня – турборежим, з яким "Слуги народу" голосували у перші пів року, давно вимкнувся. Вже після новорічних свят депутатів чи не силою змушують голосувати. Медведчук показав свою декларацію. Головне, про духовність не забув, ціла скарбниця: 227 ікон і пів тисячі картин, а ще майже 8 тисяч антикварних книг.
Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:
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