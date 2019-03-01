Турчинов хочет из всех законов убрать термин "гендер" для сохранения Украины

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что термин "гендер" является искусственным, поэтому такого понятия вообще не должно быть в украинских законах. Зато предлагает он вернуться к использованию термина "мужской и женский пол".

Как заявил он на заседании IV Всеукраинского форума семьи, следует развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

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"Как можно сохранить нашу страну, наш народ от разрушения, деморализации, аморального распада? Для этого есть только один исторический опыт – строить страну на вечных евангельских ценностях. Только этот путь – единственно возможный для величия и процветания", – отметил Турчинов.

По его убеждению, в основе этого фундамента должна быть вера, ответственность и семья.

"Семья – это благословенное единение мужчины и женщины для продолжения жизни и существования человечества. Эта позиция четко прописана в Конституции нашей страны. Поэтому попытки подменить в украинском законодательстве, нормативно-правовых актах два изначально человеческих пола сотней вымышленных гендеров противоречит нашей Конституции, христианской морали и является наступлением на традиционные для нашей страны ценности", – подчеркнул председатель СНБО.

Он добавляет, что прочная полноценная семья, способная родить детей, сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее Украины. А развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики.

Сегодня, прикрываясь защитой прав человека, обществу навязывают идеологический антихристианский штамп. Мы должны убрать идеологемы из наших законов, восстановив использование термина "пол" вместо навязанного нам искусственного термина "гендер". Убежден, что все эти задачи мы способны вместе реализовать, сохраняя стратегический приоритет – европейской и евроатлантической интеграции. Более того, помогая странам ЕС сохранить христианский фундамент, который в свое время стал основой их развития и безопасности,

– резюмировал Турчинов.

Выступление Александра Турчинова на заседании IV Всеукраинского форума семьи: смотрите видео

Это уже не первое резонансное заявление Турчинова о семейных ценностях. В частности, в середине декабря 2018 года он сравнил ЛГБТ-движение с "русским миром" и марксизмом. А в конце июня его жена Анна, которая является деканом Национального педагогического университета имени Драгоманова, заявила, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы", гомосексуальность – болезнью и дискриминации женщин в Украине не существует.

В конце сентября Анна Турчинова отметилась еще одними громкими словами о ЛГБТ. По ее убеждению, ЛГБТ-движение создали в сговоре богатые люди мира, а институт брака в Украине находится в опасности.

В 2007 году в Джокьярти было разработано 29 принципов, которые позволили бы принять все разновидности идентичности, включительно с гомосексуальной. Это означает, что девочки и мальчики будут менять свое поведение по 100 раз в день, а вся гейпропаганда должна стать нормой, несмотря на нормы общественной морали страны. Поэтому, согласно этой идеологии, должны быть созданы независимые от государства органы, такая гендерная (ЛГБТ) полиция, которая будет создавать надзор и наказывать всех, кто, по ее мнению, как-то не так повел себя в отношении ЛГБТ. От общества требуют подавить и криминализировать все виды сопротивления гендерной (ЛГБТ) идеологии,

– убеждала она.

Что такое пол? Это биологическое понятие определяет, является ли человек мужчиной или женщиной. Пол является обусловленной структурой генов.



Что такое гендер (половая роль​)?Это культурное и социальное понятие определяет черты характера и особенности поведения, которые считают характерными для мужчин и женщин в определенном обществе.



Что такое гендерная идентичность?​ Это ощущение человеком своего пола независимо от того, является ли он биологически женщиной или мужчиной. Гендерная идентичность формируется в процессе воспитания и социализации.