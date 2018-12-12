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      "Аналогия с коммунистическим прошлым": Турчинов сравнил ЛГБТ-движение с "русским миром"

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      Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что борьба за ЛГБТ-права – современная форма марксизма
      Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что борьба за ЛГБТ-права – современная форма марксизма / 24 канал

      Секретарь СНБО Александр Турчинов раскритиковал стремление некоторых активистов к гендерному равенству в украинском обществе. По его мнению, это фактически тот же "русский мир", который не имеет ничего общего с христианской верой и семейными ценностями.

      Соответствующее заявление политика появилось на его персональном сайте.

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      В частности, Турчинов отметил, что одна из реальных угроз для Украины – катастрофическое сокращение населения, а защитники традиционных семейных ценностей, в отличие от организаторов гей-парадов, пытаются противостоять этой угрозе.

      "Русский мир" не имеет ничего общего с христианской верой, семейными ценностями и патриотизмом. Он базируется на циничной лжи, агрессии и жестокости, рабской покорности, и на тотальном пропагандистском зомбировании масс. Все остальные атрибуты служат лишь для маскировки его хищного оскала. Как следует из выступлений гендерных и ЛГБТ-активистов, – ложь, агрессивность, неприятие христианского мировоззрения, традиционных семейных ценностей, безапелляционное навязывание собственных идеологических штампов и пропаганда безнравственности – все это роднит их с "русским миром", не всегда по форме, но всегда по содержанию. Фактически под прикрытием правильных слов о правах человека, толерантности, защите женщин от насилия и т.д. обществу навязывается идеология неомарксизма", – убеждает секретарь СНБО.

      Как подчеркивает чиновник, в современных условиях Неомарксизм предлагает обществу борьбу за права новых "угнетенных", назначая на их роль эмансипированных женщин, гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров и тому подобное.

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      Эти идеологические клише становятся частью программных основ многих политических партий и общественных организаций. Но они не ограничиваются реализацией своих идеологических доктрин в пределах собственных государств. Интернационализм, навязывание своих идей другим странам – один из главных признаков всех модификаций тогдашнего и современного марксизма. Для реализации политических задач и навязывания обществу идеологических "аксиом" и "штампов" традиционно используется вбивание особого статуса "угнетенных" в законы и Конституцию. Огромные ресурсы вкладываются в пропаганду и вербовку апологетов "новых идей". Очень важно для них начать промывать мозги с детства... Ничего нового. Полная аналогия с нашим коммунистическим прошлым,
      – заключает он.

      К слову, государственные школы в Шотландии обяжут обучать учеников истории ЛГБТ-движения. На таких уроках детям, в частности, будут рассказывать о ярких представителей сообщества и путях противодействия гомофобии.

      Теги: Религия Новости Украины Новости политики ЛГБТ Александр Турчинов
      Источник: 24 канал
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