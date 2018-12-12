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      "Аналогія з комуністичним минулим": Турчинов порівняв ЛГБТ-рух з "русским миром" і марксизмом

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      Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що боротьба за ЛГБТ-права – сучасна форма марксизму
      Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що боротьба за ЛГБТ-права – сучасна форма марксизму / 24 канал

      Секретар РНБО Олександр Турчинов розкритикував прагнення деяких активістів до гендерної рівності в українському суспільстві. На його думку, це фактично той самий "русский мир" , що не має нічого спільного з християнською вірою та сімейними цінностями.

      Відповідна заява політика з’явилася на його персональному сайті.

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      Зокрема, Турчинов зауважив, що одна з реальних загроз для України – катастрофічне скорочення населення, а захисники традиційних сімейних цінностей, на відміну від організаторів гей-парадів, намагаються протистояти цій загрозі.

      "Русский мир" не має нічого спільного з християнською вірою, сімейними цінностями та патріотизмом. Він базується на цинічній брехні, агресії та жорстокості, рабській покірності, і на тотальному пропагандистському зомбуванні мас. Всі інші атрибути служать лише для маскування його хижого оскалу. Як випливає з виступів гендерних і ЛГБТ-активістів, – брехня, агресивність, несприйняття християнського світогляду, традиційних сімейних цінностей, безапеляційне нав’язування власних ідеологічних штампів і пропаганда аморальності, – все це споріднює їх з "русским миром", не завжди за формою, але завжди за змістом. Фактично під прикриттям правильних слів про права людини, толерантність, захист жінок від насилля тощо суспільству нав’язується ідеологія неомарксизму", – переконує секретар РНБО.

      Як підкреслює посадовець, у сучасних умовах неомарксизм пропонує суспільству боротьбу за права нових "пригноблених", призначаючи на їхню роль емансипованих жінок, гомосексуалістів, лесбійок, трансгендерів тощо.

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      Ці ідеологічні кліше стають частиною програмних засад багатьох політичних партій і громадських організацій. Але вони не обмежуються реалізацією своїх ідеологічних доктрин у межах власних держав. Інтернаціоналізм, нав’язування своїх ідей іншим країнам – одна з головних ознак всіх модифікацій тогочасного та сучасного марксизму. Для реалізації політичних задач і нав’язування суспільству ідеологічних "аксіом" і "штампів" традиційно використовується вбивання особливого статусу “пригноблених” в закони і Конституцію. Величезні ресурси вкладаються в пропаганду та вербування апологетів "нових ідей". Дуже важливо для них почати промивати мізки з дитинства… Нічого нового. Повна аналогія з нашим комуністичним минулим,
      – підсумовує він.

      До слова, державні школи у Шотландії зобов’яжуть навчати учнів історії ЛГБТ-руху. На таких уроках дітям, зокрема, розповідатимуть про яскравих представників спільноти та шляхи протидії гомофобії.

      Теги: Релігія Новини України Новини політики Олександр Турчинов ЛГБТ
      Джерело: 24 канал
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