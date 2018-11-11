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      Яка країна першою у світі вводить вивчення прав ЛГБТ-спільноти у школах

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      У Шотландії права ЛГБТ-спільноти вивчатимуть у школах
      У Шотландії права ЛГБТ-спільноти вивчатимуть у школах / Getty images

      Шотландія має намір ввести до шкільної програми вивчення на уроках прав ЛГБТ-спільноти.

      Як інформує британське видання пише The Guardian, державні школи зобов’яжуть навчати учнів історії ЛГБТ-руху.

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      На уроках також вивчатимуть особистості яскравих представників спільноти і шляхи протидії гомофобії.

      Заступник першого міністра Шотландії Джон Свінні заявив, що його країна стане першою у світі з такою шкільною програмою.

      Наша система освіти повинна підтримувати всіх учнів, щоб вони могли повністю реалізувати свій потенціал. Ось чому дуже важливо, щоб навчальна програма була такою ж різноманітною, як і юнацтво, що навчається в наших школах,
      – пояснив представник уряду.

      До слова, наприкінці жовтня у Нідерландах людина вперше отримала паспорт "нейтральної" статі.

      Теги: ЛГБТ Великобританія Освіта
      Джерело: 24 Канал
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