Какая страна первой в мире вводит изучение прав ЛГБТ-сообщества в школах

Шотландия намерена ввести в школьную программу изучение на уроках прав ЛГБТ-сообщества.

Как информирует британское издание, пишет The Guardian, государственные школы обяжут обучать учеников истории ЛГБТ-движения.

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На уроках также будут изучать личности ярких представителей сообщества и пути противодействия гомофобии.

Заместитель первого министра Шотландии Джон Свинни заявил, что его страна станет первой в мире с такой школьной программой.

Наша система образования должна поддерживать всех учеников, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал. Вот почему очень важно, чтобы учебная программа была такой же разнообразной, как и юношество, которое учится в наших школах,

– пояснил представитель правительства.

К слову, в конце октября в Нидерландах человек впервые получил паспорт "нейтрального" пола.