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      Какая страна первой в мире вводит изучение прав ЛГБТ-сообщества в школах

      98 Читати новину українською
      В Шотландии права ЛГБТ-сообщества будут изучать в школах
      В Шотландии права ЛГБТ-сообщества будут изучать в школах / Getty images

      Шотландия намерена ввести в школьную программу изучение на уроках прав ЛГБТ-сообщества.

      Как информирует британское издание, пишет The Guardian, государственные школы обяжут обучать учеников истории ЛГБТ-движения.

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      На уроках также будут изучать личности ярких представителей сообщества и пути противодействия гомофобии.

      Заместитель первого министра Шотландии Джон Свинни заявил, что его страна станет первой в мире с такой школьной программой.

      Наша система образования должна поддерживать всех учеников, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал. Вот почему очень важно, чтобы учебная программа была такой же разнообразной, как и юношество, которое учится в наших школах,
      – пояснил представитель правительства.

      К слову, в конце октября в Нидерландах человек впервые получил паспорт "нейтрального" пола.

      Теги: Образование Великобритания ЛГБТ
      Источник: 24 Канал
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