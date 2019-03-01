Турчинов хоче з усіх законів прибрати термін "гендер" задля збереження України

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що термін "гендер" є штучним, відтак такого поняття взагалі не має бути в українських законах. Натомість пропонує він повернутися від використання терміну "чоловіча та жіноча стать".

Як заявив він на засіданні IV Всеукраїнського форуму сім'ї, слід розвивати "повноцінну сім'ю", аби захистити Україну від руйнування та морального занепаду.

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"Як можна зберегти нашу країну, наш народ від руйнування, деморалізації, аморального розпаду? Для цього є тільки один історичний досвід – будувати країну на вічних євангельських цінностях. Тільки цей шлях – єдино можливий для величі та процвітання", – зауважив Турчинов.

На його переконання, в основі цього фундаменту повинна бути віра, відповідальність і сім'я.

"Сім’я – це благословенне єднання чоловіка та жінки для продовження життя та існування людства. Ця позиція є чітко прописаною в Конституції нашої країни. Тому намагання підмінити в українському законодавстві, нормативно-правових актах дві споконвічно людські статі сотнею вигаданих гендерів протирічить нашій Конституції, християнській моралі та є наступом на традиційні для нашої країни цінності", – наголосив очільник РНБО.

Він додає, що міцна повноцінна сім'я, здатна народити дітей, сьогодні стає одним із найважливіших факторів національної безпеки, від якого залежить виживання та майбутнє України. А розвиток і захист інституту сім’ї повинні стати пріоритетом державної політики.

Сьогодні, прикриваючись захистом прав людини, суспільству нав’язують ідеологічний антихристиянський штамп. Ми повинні прибрати ідеологеми з наших законів, відновивши використання терміну "стать" замість нав’язаного нам штучного терміну "гендер". Переконаний, що всі ці завдання ми здатні разом реалізувати, зберігаючи стратегічний пріоритет – європейську та євроатлантичну інтеграцію. Більше того, допомагаючи країнам ЄС зберегти християнський фундамент, що свого часу став основою їхнього розвитку та безпеки,

– резюмував Турчинов.

Виступ Олександра Турчинова на засіданні IV Всеукраїнського форуму сім'ї: дивіться відео

Це вже не перша резонансна заява Турчинова щодо сімейних цінностей. Зокрема, у середині грудня 2018 року він порівняв ЛГБТ-рух з "русским миром" і марксизмом. А наприкінці червня його дружина Ганна, яка є деканом Національного педагогічного університету імені Драгоманова, заявила, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність – хворобою та дискримінації жінок в Україні не існує.

Наприкінці вересня Ганна Турчинова відзначилася ще одними гучними словами щодо ЛГБТ. На її переконання, ЛГБТ-рух створили у змові найбагатші люди світу, а інститут шлюбу в Україні перебуває в небезпеці.

У 2007 році у Джок’ярті було розроблено 29 принципів, які дозволили б прийняти всі різновиди ідентичності, включно з гомосексуальною. Це означає, що дівчатка та хлопчики мінятимуть свою поведінку по 100 разів на день, а вся гейпропаганда має стати нормою, незважаючи на норми суспільної моралі країни. Відтак, відповідно до цієї ідеології, має бути створено незалежні від держави органи, така собі гендерна (ЛГБТ) поліція, яка створюватиме нагляд і каратиме всіх, хто, на її думку, якось не так повівся щодо ЛГБТ. Від суспільства вимагають придушити та криміналізувати усі види спротиву гендерної (ЛГБТ) ідеології,

– переконувала вона.

Що таке стать? Це біологічне поняття визначає, чи є людина чоловіком або жінкою. Стать є зумовленою структурою генів.



Що таке гендер (статева роль)?Це культурне та соціальне поняття визначає риси характеру та особливості поведінки, які вважають характерними для чоловіків і жінок у певному суспільстві.



Що таке гендерна ідентичність? Це відчуття людиною своєї статі незалежно від того, чи є вона біологічно жінкою чи чоловіком. Гендерна ідентичність формується у процесі виховання та соціалізації.