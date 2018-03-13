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Турчинов признался о разговоре с председателем Госдумы РФ

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Турчинов признался о разговоре с председателем Госдумы РФ
Турчинов признался о разговоре с председателем Госдумы РФ / radiosvoboda.org

В ночь на 2 марта 2014 года секретарь СНБО Александр Турчинов звонил тогдашнему председателю Госдумы РФ Сергею Нарышкину с целью дать ответ на ультиматум российских военных в Крыму по сдаче оружия бойцами ВСУ.

Об этом он рассказал в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью", передает "Укринформ".

"Вечером 1 марта ко мне приезжает руководство Минобороны, Генштаба и говорит: "Александр Валентинович, ситуация катастрофическая, наши подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум: до 21 часа они должны сложить оружие, иначе будет штурм. Надо политическое решение", — вспоминает те дни Турчинов.

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Как известно, в то время Александр Турчинов выполнял обязанности Президента Украины. Когда он услышал информацию от оборонного ведомства, Турчинов попытался связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Но это не удалось из-за того, что Кремль не признавал Турчинова в качестве и.о. Президента Украины — Верховного Главнокомандующего ВС Украины. Поэтому Турчинов попытался пообщаться со спикером Думы РФ Сергеем Нарышкиным, ведь он был в должности председателя Верховной Рады.

Ночью нашли номер Нарышкина. Я ему говорю как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: "Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать все имеющееся оружие",
— такое заявление озвучил тогда Турчинов.

Он признался, что блефовал, когда позвонил к спикеру Госдумы РФ, но тогда у него не было другого варианта, чтобы как-то сорвать наступление РФ.

Тогда, в 2014 году, Сергей Нарышкин пообещал Турчинову, что передаст разговор Путину. Наступления тогда ночью не произошло, а ВСУ получили немного времени для того, чтобы "подготовиться к возможному наступлению с севера и востока".

По словам дипломата Романа Бессмертного, секретарь СНБО Александр Турчинов в должности исполняющего обязанности Президента Украины не выполнил их согласно законам Украины и Конституции.

Теги: Новости Украины Новости политики Александр Турчинов Вооруженные Силы Украины Аннексия Крыма Новости России СНБО
Источник: 24 Канал
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