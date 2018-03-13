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Полторак сделал тревожное заявление о планах России в отношении Украины

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Россия готовится к наступлению
Россия готовится к наступлению / ipress.ua

Постоянное накопление российской техники и военнослужащих у границ с Украиной и в оккупированном Крыму свидетельствует о вероятной подготовке России к быстрому полномасштабному наступлению.

Такое заявление сделал министр обороны Степан Полторак во время встречи с литовскими журналистами.

По данным Минобороны, сегодня на границе с Украиной Россия сосредоточила 19 батальонно-тактических групп первого и второго эшелонов.

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Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Москва создала два армейских корпуса численностью до 43 тысяч человек.

Эти корпуса имеют на вооружении танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы, бронированную технику, которая была переброшена с территории России. Главная цель этой группировки состоит в том, чтобы быстро, без длительной подготовки была возможность осуществить агрессию против Украины,
– отметил Полторак.

По информации украинской разведки, Россия готовит срыв развертывания международной миротворческой миссии на временно оккупированных территориях Донбасса. В частности, в России была замечена техника с маркировкой миротворческой миссии ООН.

По словам главы МВД Арсена Авакова, Российская Федерация активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени, потому что сейчас страна-агрессор занята президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Міністерство оборони України Оружие Степан Полторак
Источник: 24 Канал
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