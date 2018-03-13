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Россия готовится сорвать международную миссию миротворцев на Донбассе, – разведка

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С помощью "казаков" Россия готовится сорвать международную миссию миротворцев на Донбассе / Иллюстративное фото

Россия готовит срыв развертывания международной миротворческой миссии на временно оккупированных территориях Донбасса. Для этого на полигонах Вооруженных сил России в приграничных с Украиной областях проводится скрытая подготовка так называемых отрядов "российских казачьих организаций" для дальнейшего их направления на временно оккупированные территории востока Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны со ссылкой на украинскую разведку.

Разведка также выяснила, что основная направленность подготовки "казачьих подразделений" свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций общественного неповиновения на временно оккупированных территориях, в том числе путем дискредитации выступлений местного населения, недовольного российской оккупацией.

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"Среди других основных направлений подготовки этих "казаков" – наработка ими возможностей по организации и проведению провокационных антиукраинских мероприятий для создания иллюзии роста количества сторонников так называемой "идеи русского мира" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – сообщили в Минобороны.

Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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