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Росія готується зірвати міжнародну місію миротворців на Донбасі, – розвідка

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За допомогою "козаків" Росія готується зірвати міжнародну місію миротворців на Донбасі / Ілюстративне фото

Росія готує зрив розгортання міжнародної миротворчої місії на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Задля цього на полігонах Збройних сил Росії у прикордонних з Україною областях проводиться прихована підготовка так званих загонів "русских казачьих организаций" для подальшого їх скерування на тимчасово окуповані території сходу України.

Про це повідомляє прес-центр Міноборони із посиланням на українську розвідку.

Розвідка також з’ясувала, що основна спрямованість підготовки "казачьих подразделений" свідчить про можливість їх залучення до заходів з придушення акцій громадської непокори на тимчасово окупованих територіях, у тому числі шляхом дискредитації виступів місцевого населення невдоволеного російською окупацією.

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"Серед інших основних напрямів підготовки цих "казаков" є напрацювання ними спроможностей з організації та проведення провокаційних антиукраїнських заходів для створення ілюзії зростання кількості прихильників т. зв. "идеи руського мира" на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей", – повідомили в Міноборони.

Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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