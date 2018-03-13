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Полторак зробив тривожну заяву стосовно планів Росії щодо України

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Росія готується до наступу
Росія готується до наступу / ipress.ua

Постійне накопичення російської техніки і військових біля кордонів з Україною та в окупованому Криму свідчить про ймовірну підготовку Росії до швидкого повномасштабного наступу.

Таку заяву зробив міністр оборони Степан Полторак під час зустрічі із литовськими журналістами.

За даними Міноборони, на сьогодні на кордоні з Україною Росія зосередила 19 батальйонно-тактичних груп першого та другого ешелонів.

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Окрім того, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей Москва створила два армійські корпуси чисельністю до 43 тисяч осіб.

Ці корпуси мають на озброєнні танки, реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи, броньовану техніку, яка була перекинута з території Росії. Головна мета цього угруповання полягає в тому, щоб швидко, без тривалої підготовки була можливість здійснити агресію проти України,
– наголосив Полторак.

За інформацією української розвідки, Росія готує зрив розгортання міжнародної миротворчої місії на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Зокрема, у Росії була помічена техніка з маркуванням миротворчої місії ООН.

За словами глави МВС Арсена Авакова, Російська Федерація активізує зусилля щодо дестабілізації ситуації в Україні ближче до осені, через те що зараз країна-агресор зайнята президентськими виборами та Чемпіонатом світу з футболу.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Міністерство оборони України Зброя Степан Полторак
Джерело: 24 Канал
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