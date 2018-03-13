Аваков розповів, коли Росія знову почне атакувати Україну

Російська Федерація активізує зусилля щодо дестабілізації ситуації в Україні ближче до осені, через те що зараз країна-агресор зайнята президентськими виборами та Чемпіонатом світу з футболу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба МВС України.

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"Росія активізує свої зусилля щодо дестабілізації ситуації в нашій країні ближче до осені. Не думаю, що це буде повномасштабний наступ на фронті, оскільки, вони понесуть настільки серйозні людські втрати, що їх не витримає навіть такий режим, як путінський. Тому, думаю, що вони посилять гібридний фронт на тлі передвиборної кампанії в Україні", – заявив глава МВС.

Аваков наголосив, що в середині держави також є спроби погіршити становище на тлі політичної ситуації.

"У нас ще є внутрішній чинник, коли багатьом здається, що легко дестабілізувати ситуацію в середині країни. Нашій країні не потрібні дострокові вибори, бо це боротьба за владу, а не за стабільність нашої держави", – підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Національна поліція не буде підписувати угоди з "Національними дружинами" щодо спільного забезпечення громадського порядку. За його словами, не можна допустити, аби парамілітарні формування демонстрували свою силу.