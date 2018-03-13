Ми не допустимо підміну влади, – Аваков різко висловився про співпрацю поліції та "Нацдружин"

Національна поліція не буде підписувати угоди з "Національними дружинами" щодо спільного забезпечення громадського порядку.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише "Інерфакс-Україна".

Читайте також: Альтернатива поліції чи прикриття для рекету: експерти висловили побоювання щодо діяльності "Національних дружин"

Він наголосив, що не допустить, аби парамілітарні формування демонстрували свою силу.

Я сподіваюся, що ті хлопці, які стоять на чолі ультранаціоналістичних рухів, добре розуміють нинішній момент. Ми в жодному разі не допустимо підміни влади. Будь-яка демонстративна дія, яку будуть здійснювати парамілітарні структури, буде жорстко припинено,

– запевнив Аваков.

Міністр нагадав, що згідно з українським законодавством, дружини можуть функціонувати, аби забезпечувати правопорядок, за умови, що підпишуть спеціальну угоду з Національною поліцією.

Наразі Національна поліція не має жодної угоди з дружинами і не планує підписувати,

– сказав очільник МВС.

За його словами, що було дозволено спільне патрулювання поліції і дружинників лише двічі – у 2014 році в Маріуполі і у 2017 році, коли вибухали склади в Калинівці.

Нагадаємо, наприкінці січня 2018 року в Україні почала діяти громадська організація "Національна дружина". Офіційно її склад – близько тисячі осіб. ГО є крилом політичної партії "Національний корпус", яка пов’язана з полком "Азов". Представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.