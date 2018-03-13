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Аваков рассказал, когда Россия снова начнет атаковать Украину

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Аваков рассказал, что Россия активизируется на
Аваков рассказал, что Россия активизируется на "гибридном фронте" против Украины ближе к осени / Фото из открытых источников

Российская Федерация активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени, потому что сейчас страна-агрессор занята президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД Украины.

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"Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в нашей стране ближе к осени. Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте, поскольку они понесут столь серьезные людские потери, которые не выдержит даже такой режим, как путинский. Поэтому, думаю, что они усилят гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в Украине", — заявил глава МВД.

Аваков отметил, что внутри государства также есть попытки ухудшить положение на фоне политической ситуации.

"У нас еще есть внутренний фактор, когда многим кажется, что легко дестабилизировать ситуацию внутри страны. Нашей стране не нужны досрочные выборы, потому что это борьба за власть, а не за стабильность нашего государства", — подытожил министр.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция не будет подписывать соглашения с "Национальными дружинами" по совместному обеспечению общественного порядка. По его словам, нельзя допустить, чтобы парамилитарные формирования демонстрировали свою силу.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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