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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко назвал единственный вариант восстановления суверенитета на оккупированном Донбассе

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Порошенко пообещал как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на Донбасс
Порошенко пообещал как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на Донбасс / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что введение миротворцев ООН это единственный вариант восстановления суверенитета и прекращения убийств украинцев на оккупированном Донбассе.

Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

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"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированный Донбасс. Это – единственный вариант, который может остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе", – написал президент.

Кроме того, глава Украины отметил, что для этого достаточно, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для введения миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса необходимо согласие России.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Миротворческий контингент Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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