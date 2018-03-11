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Порошенко назвав єдиний варіант відновлення суверенітету на окупованому Донбасі

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Порошенко пообіцяв якнайшвидше запровадити миротворчу місію ООН на Донбасі
Порошенко пообіцяв якнайшвидше запровадити миротворчу місію ООН на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко впевнений, що введення миротворців ООН це єдиний варіант відновлення суверенітету та припинення вбивств українців на окупованому Донбасі.

Про це український лідер написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Буду робити все можливе, щоб якнайшвидше запровадити миротворчу місію ООН на окупованому Донбасі. Це – єдиний варіант, який може зупинити вбивства українців як цивільних, так і військових, як можна відновити український суверенітет на окупованому Донбасі", – написав президент.

Окрім того глава України наголосив, що для цього достатньо, щоб Росія пішла з окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що для введення миротворчої місії на окуповану територію Донбасу необхідна згода Росії.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко Миротворчий контингент Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня
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